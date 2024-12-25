В Одесі відновив работу трамвай №18: які зміни відбулися на марштруті

В Одесі вже завершено роботи з відновлення трамвайного маршруту №18. Для цього було збудовано нову стрілку та прокладено контактну мережу до меморіалу 411 батареї на вулиці Дача Ковалевського. Таким чином зараз поєднані маршрути №18 та №19.

На маршруті №18 курсуватиме 4 трамваї з інтервалом руху в середньому 27 хвилин. Такий великий інтервал вимушений – на відрізку між 16 станцією Великого Фонтану та вулицею Дача Ковалевського трамвайна лінія має лише одну колію і трамваї не мають можливості роз’їхатися.

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Звична робота 18-го трамвая припинилася у 2018 році через реконструкцію кінцевої на 16-й станції.

Спроба КП «Одесміськелектротранс» запровадити у 2021 році розворот «трикутником» завершилася трагічно – під час руху трамвая заднім ходом загинула пасажирка. Після цього інциденту від такої схеми руху відмовились. Трамвай не ходив три роки.

Також ми повідомляли, що по маршруту з 25 грудня курсуватиме різдвяний вагон, і якому будуть розважати дітей та дарувати їм подарунки.

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