В Одесі з вересня перестане ходити трамвай з Котовського на Таїрова

Про це повідомив директор КП «Одесміськелектротранс» Микола Литовчук.

«Роботи з дренажу схилу розпочнуться у вересні, до цього часу ми перекриємо рух трамваїв, «сімка» ходитиме за укороченими маршрутами: до Пересипського мосту і до Старосінної площі. На який час буде перекрито рух, стане зрозуміло по ходу робіт», – зазначив Микола Литовчук.

Нагадаємо, узвіз Маринеско просів ще у квітні 2023 року, після того як місто витратило 72 млн гривень на його облаштування. Роботи виконувала компанія «Ростдорстрой». Просідання ґрунту зафіксували на ділянці дороги між будинками №16 і №18.

За словами мера, узвіз Маринеска було капітально відремонтовано, роботи виконано якісно з розрахунком на мирний час. А зсуви в бік моря були зафіксовані вже після початку війни.

Крім того, під схилом було виявлено старі дренажні канали, які були неправильно законсервовані. І розташовані вони орієнтовно під тією ділянкою дороги, яка й просіла. На думку експертів, руйнування каналів може впливати на просідання дороги і трамвайну колію.

Експертні роботи зі встановлення причин просідання дороги коштували міському бюджету 1 мільйон 140 тисяч гривень.

Через ці проблеми з маршруту №7 було знято трисекційні трамваї, які були куплені спеціально для проєкту «Північ-Південь». Тому їх перевели на рейси, що з’єднують центр міста і Фонтан, де пасажиропотік не такий великий. При цьому маршрут №7 продовжують обслуговувати односекційні вагони.