В Одессе возобновил работу трамвай №18: какие изменения произошли на маршруте

С 25 декабря 2024 года в Одессе снова начал ходить трамвай по 18 маршруту. Временно его даже продлили, но при этом увеличился и интервал движения. Подробности в материале “Одесской Жизни”.
В Одессе уже завершены работы по восстановлению трамвайного маршрута №18. Для этого была построена новая стрелка и проложена контактная сеть до мемориала 411 батареи на улице Дача Ковалевского. Таким образом сейчас объединены маршруты №18 и №19.
На маршруте №18 будет курсировать 4 трамвая с интервалом движения в среднем 27 минут. Такой большой интервал вынужденный — на участке между 16 станцией Большого Фонтана и улицей Дача Ковалевского трамвайная линия имеет только одну колею и трамваи не могут разъехаться.
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Обычная работа 18-го трамвая прекратилась в 2018 году из-за реконструкции конечной на 16-й станции.
Попытка КП «Одессгорэлектротранс» ввести в 2021 году разворот «треугольником» завершилась трагически — во время движения трамвая задним ходом погибла пассажирка. После этого инцидента от такой схемы движения отказались. Трамвай не ходил три года.
Также мы сообщали, что по маршруту с 25 декабря будет курсировать рождественский вагон, в котором будут развлекать детей и дарить им подарки.
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