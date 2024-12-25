В Одессе возобновил работу трамвай №18: какие изменения произошли на маршруте

В Одессе уже завершены работы по восстановлению трамвайного маршрута №18. Для этого была построена новая стрелка и проложена контактная сеть до мемориала 411 батареи на улице Дача Ковалевского. Таким образом сейчас объединены маршруты №18 и №19.

На маршруте №18 будет курсировать 4 трамвая с интервалом движения в среднем 27 минут. Такой большой интервал вынужденный — на участке между 16 станцией Большого Фонтана и улицей Дача Ковалевского трамвайная линия имеет только одну колею и трамваи не могут разъехаться.

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Обычная работа 18-го трамвая прекратилась в 2018 году из-за реконструкции конечной на 16-й станции.

Попытка КП «Одессгорэлектротранс» ввести в 2021 году разворот «треугольником» завершилась трагически — во время движения трамвая задним ходом погибла пассажирка. После этого инцидента от такой схемы движения отказались. Трамвай не ходил три года.

Также мы сообщали, что по маршруту с 25 декабря будет курсировать рождественский вагон, в котором будут развлекать детей и дарить им подарки.

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