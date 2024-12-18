Одеський трамвай №18 повернеться на маршрут наприкінці грудня

Про це повідомив напередодні депутат Одеської міськради, голова транспортної комісії Петро Обухов.

За його словами, уже прокладено й контактну мережу на лінії 19-го трамвая. Наразі триває розчищення колій – адже трамвай не ходив тут майже три роки. А з 19 грудня паркувальні інспектори будуть патрулювати цей район і штрафувати тих, хто паркується на коліях, додав депутат.

«Поки не побудовано кільце на 16-й станції фонтану, трамвай буде їздити по комбінованому маршруту 18+19. Тобто з Куликова поля аж до 411-ї батареї. Через те, що с 16-й фонтану до 411-ї у нас однопутна лінія, трамваїв буде зовсім небагато», – пояснює Петро Обухов.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що вже цього року може відновитися робота трамвайних маршрутів №18 (Куликове поле – 16-та станція Великого фонтану) та №19 (16-та станція Великого Фонтану – Дача Ковалевського).

Трамвай №18 перестав нормально функціонувати у 2018 році, коли почалася реконструкція розворотного кільця на 16-й станції. У 2021 році в КП «Одесміськелектротранс» спробували запровадити варіант розвороту «трикутником», коли трамвай здійснює поступальні рухи вперед і назад, але після трагедії, коли під колесами трамвая, що здає назад, загинула жінка, від цієї схеми довелося відмовитися.

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