В Одесі відремонтують розворотне кільце трамвая №7: як ходитимуть вагони

Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» («ОГЕТ») оголосило тендер на реконструкцію трамвайної колії на вулиці 28-ї бригади (Паустовського).

Інформацію про це розміщено на платформі держзакупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, за 9,2 млн грн на поворотному колесі повністю замінять рейки. У внутрішній частині кола облаштують додатковий відстійний шлях. Це дасть змогу значно скоротити простої на лінії, адже з’явиться можливість об’їхати несправний трамвай додатковою колією.

Крім того, встановлять нову контактну мережу.

Тендерні пропозиції приймають до 5 листопада. А роботи мають бути завершені до кінця наступного року.

Представники «ОГЕТ» кажуть, що рейки на цій ділянці зносилися до гранично допустимих параметрів. А під час ремонту зупиняти рух трамваїв не планують, повідомляє «Думская».

«Роботи з реконструкції саме трамвайного кільця будуть виконуватися без зупинки руху, тобто вздовж кільця – до заводу Центроліт. На маршруті рухатимуться поодинокі трамваї. Після виконання робіт по кільцю, рух короткочасно зупинятиметься для заміни стрілочних переводів», – пояснили на підприємстві.