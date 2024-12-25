В Одесі розпочали роботу особливі різдвяні трамвай та тролейбус

У другій половині дня 25 грудня в Одесі працюватимуть трамвай та тролейбус, присвячені святу Різдва. Вони розважатимуть дітей і даруватимуть їм подарунки.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Різдвяний трамвай ходитиме від Куликового поля трамвайним маршрутом №18 (він відновив роботу з сьогоднішнього дня).
Різдвяний тролейбус поїде від вул. Архітекторської тролейбусним маршрутом №7.
У них на юних пасажирів чекатимуть казкові персонажі та подарунки 🎁🌲⭐️.
До 2022 року в Одесі проходив традиційний Різдвяний парад трамваїв та тролейбусів. Прикрашений святковою ілюмінацією міський електротранспорт ходив вулицями міста.
Традицію перервало повномасштабне російське вторгнення.