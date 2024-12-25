В Одесі розпочали роботу особливі різдвяні трамвай та тролейбус

Анекдот дня: навіщо купувати зайву сковорідку перед святом? Доброго ранку, одесити, і з Різдвом усіх причетних! «Одеське життя» від щирого серця бажає, щоб у це світле свято і настрій у вас був світлий і позитивний. А що ще може таке забезпечити, як не порція неперевершеного одеського гумору? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Різдво Христове: традиції, прикмети, заборони Сьогодні, 25 грудня 2024 року православні християни відзначають за новим церковним календарем одне з найголовніших свят – Різдво Христове. Це свято встановлено на згадку про народження Ісуса Христа. Про традиції, прикмети та заборони цієї дати і яке церковне свято сьогодні відзначають за старим стилем – у матеріалі «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як колядують, щедрують та засівають у селі Загнітків на Кодимщині У давнину зимові свята (святки) тривали від 24 грудня до 6 січня. Це період так званого зимового сонцевороту. І нині ми повернулися до цих традицій святкування. Каскад обрядових дій так чи інакше стосувався завершення хліборобського циклу, що підтверджують численні ритуальні дійства (кутя, посівання зерном, виготовлення дідуха тощо). Отже, розповідаємо про кожен з них. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ