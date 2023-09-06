З 6 вересня два трамвайних маршрути Одеси замінять автобусами: подробиці

Сьогодні, 6 вересня, на свої маршрути не вийдуть одразу три трамваї – № 5, 17, 28. Але їх замінять автобусами. Щоправда, альтернативи 28-му трамвайному маршруту поки що немає.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

“Одеське життя” повідомляло, що на розі Старопортофранківської та Пантелеймонівської розпочинається реконструкція трамвайних колій. У зв’язку з цим трамваї № 5, 17, 28 не ходитимуть з 6 вересня до завершення робіт.

Але для двох трамвайних маршрутів вихід знайдено — електротранспорт замінять автобуси.

Автобусний маршрут № 18т «Куликове поле – 13-а ст. В. Фонтану» в режимі руху «маршрутне таксі» за маршрутом:

у напрямку руху до 13-ї ст. В. Фонтану — від Куликового поля по вул. Канатній на просп. Гагаріна, Фонтанську дорогу, вул. Гаршина, вул. Дачну, Дачний пров., 13-у ст. В. Фонтану (кінцева зупинка);

у напрямку руху до Куликового поля — від 13-ї ст. В. Фонтану по Фонтанській дорозі на вул. Ляпідевського, Ванний пров., Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка, Пироговський пров., вул. Пироговську, вул. Маріїнську, Італійський бул., вул. Канатну, Куликове поле (кінцева зупинка).

Автобусний маршрут № 5т «Аркадія — Залізничний вокзал» у режимі руху «маршрутне таксі» за маршрутом:

у напрямку руху до залізничного вокзалу — від Аркадії на вул. Генуезьку, пл. Десятого квітня, вул. Академічну, Французький бульвар, вул. Леонтовича, вул. Пантелеймонівську, Привокзальну площу «Залізничний вокзал» (кінцева зупинка);

у напрямку руху до Аркадії — від Привокзальної площі «Залізничний вокзал» по вул. Пушкінській на вул. Мала Арнаутська, вул. Леонтовича, Французький бульвар, вул. Академічну, пл. Десятого квітня, вул. Генуезьку, Аркадія (кінцева зупинка).

Роботу міського громадського транспорту (автобусів) буде організовано з перевезенням всіх пільгових категорій пасажирів, передбачених чинним законодавством України.

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Фото ілюстративне.