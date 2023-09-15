В Одесі курсуватимуть нічний трамвай і тролейбус: коли та де

В Одесі з 18 вересня працюватиме нічний електротранспорт — трамвай №7 та тролейбус №8. Вони мають забезпечити перевезення пасажирів, які прибувають на автовокзал міжнародними автобусними рейсами.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, забезпечити продовження роботи громадського електротранспорту у нічний час має Одеська міська влада.

Люди, які приїжджають на міжнародних автобусних рейсах, вимушені до завершення комендантської години перебувати в автобусі або на території вокзалу, –

розказав Олег Кіпер.

Міській владі доручено продовжити роботу у нічну пору доби:

трамвайного маршруту № 7 сполученням 11 ст. Люстдорфської дороги – вул. Паустовського;

сполученням 11 ст. Люстдорфської дороги – вул. Паустовського; тролейбусного маршруту № 8 сполученням завод Суперфосфатний – Залізничний вокзал.

З 18 вересня щоночі о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30 вони будуть починати рух за своїми маршрутами.

Також Кіпер додав, що правопорядок мають забезпечити поліцейські. Також вони будуть патрулювати у кожному рухомому складі.

Під час повітряної тривоги водії та пасажири мають дотримуватися відповідних правил безпеки.

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