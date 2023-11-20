В Одесі відкриють унікальний музей для вивчення світових диктатур та геноцидів

Про це розповів одеський історик та фахівець із вивчення Голокосту Павло Козленко.

Створення музею ініціювала громадська організація Одеського центру вивчення Голокосту. Експозиція буде присвячена міжнародним етнічним та національним злочинам, у тому числі геноциду українського народу у сучасній війні.

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«У музеї ми розповімо нашим відвідувачам про всі геноциди щодо яких є рішення міжнародних трибуналів. Це і геноцид вірмен в Османській імперії, і геноцид кримськотатарського народу, геноцид у Руанді, у Сребрениці, геноцид ромів, Голокост, Голодомор українського народу та війна Росії проти України сьогодні. Нікому й на думку не могло спасти, що в XXI столітті знову будуть розстрільні ями, знущання, тортури та масові вбивства. Про все це треба говорити, щоб це в жодному разі не повторилося в майбутньому», — каже Павло Козленко.

Оскільки цей майданчик насамперед важливий для молодого покоління, розробку дизайн-проекту доручили студентам та викладачам Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Чотири команди розробників уже презентували свої проекти на конкурсі, що відбувся 6 листопада. Найкращим був визнаний проект студенток четвертого курсу Архітектурно-мистецького інституту Віталіни Вербовицької, Орини Бабенцової та Орини Гончарової.

Це буде сучасний музей у новому форматі з інформаційними панелями, touch-столами, QR-кодами, якими можна буде дізнатися про історичні події докладніше. Також будуть представлені аудіозаписи — свідчення людей, які пережили Голодомор та Голокост. У музеї буде місце дослідженням, лекціям та дискусіям.

“Ідея в тому, щоб ви зрозуміли, що таке насправді диктатура, до чого вона призводить, чи це диктатура у фашистській Німеччині, чи це диктатура у більшовицькій, чи це диктатура в сучасній росії. Щоб ви зрозуміли, як ця диктатура впливала на розвиток держави та долі людей, щоб вам захотілося прийти додому та почитати більше, – зазначає Павло Козленко.

Остаточний варіант музею «Територія пам’яті» збере найвдаліші рішення всіх конкурсантів і буде, за словами історика, представлений у грудні цього року.

За матеріалами “Думської”