Атака на художній музей: які картини постраждали і що було евакуйовано раніше

Чергові пошкодження художнього музею

6 листопада Одеському художньому музею виповнилося 124 роки. Свій день народження він зустрів зі зруйнованими стінами і вибитими вікнами.

Прекрасний палац Потоцьких, що дивиться вікнами на море, був побудований 1828 року. А 6 листопада 1899 року тут відкрили Міський музей образотворчих мистецтв. До наших часів у його залах збереглася унікальна ліпнина, розписи на стелях, мармурова підлога, візерунчастий паркет.

До повномасштабної війни в Одеському художньому музеї зберігалося понад 10000 експонатів. У його залах можна було побачити роботи Крамського, Саврасова, Серебрякової, Айвазовського, Левітана, Куїнджі, Врубеля, Сєрова, Кандинського, Бенуа, Нілуса, Ганського, Мурашка. Тут експонувалися виставки сучасних художників, поціновувачі мистецтва могли відвідати лекції мистецтвознавців, а діти — захопливі та пізнавальні майстер-класи. 14 жовтня 2021 року Указом Президента України музей отримав статус Національного.

Що з колекції музею постраждало

З початком повномасштабної війни морський фасад палацу закрили фанерою, запечатали світлові вікна на стелі. У підземному гроті знаходиться укриття. На музейній огорожі — колючий дріт.

Практично з перших днів рашистської агресії найцінніше з колекції музею вивезли в безпечне місце — за так звані червоні та жовті лінії. Насамперед — твори XVIII-XIX століть і частково — XX століття, що перебували в постійній експозиції. Евакуація була проведена спільно з музеєм західного і східного мистецтва, археологічним і краєзнавчим. А частина експонатів художнього музею зараз перебуває в його сховищі.

Але навіть у воєнний час свою роботу музей практично не припиняв. Хоча на місці більшості картин залишилися тільки етикетки, музейники проводили екскурсії «уламками» експозиції, що залишилася після евакуації, влаштовували виставки робіт сучасних майстрів.

Постраждалі акварелі та вціліла Катерина

20 липня внаслідок ракетного удару окупантів музей-палац було пошкоджено. Вибуховою хвилею вибило скло в приміщеннях музейного фонду та експозиційних залах. Тоді ліквідувати пошкодження вдалося оперативно.

5 листопада поруч із палацом Потоцьких, внесеним до списку ЮНЕСКО, впала ракета. Оперативне командування «Південь» вважає, що ворог цілився в порт, але промахнувся. Адже припортова інфраструктура розташована так близько до історико-культурного центру Одеси.

Потужною ударною хвилею було пошкоджено стіни музею, вибито вікна.

— Ми поки що не можемо дати точну оцінку завданій шкоді, — кажуть співробітники. — Зараз у музеї працює комісія з обстеження об’єктів культурної спадщини, фіксації наслідків. Очікується, що в її роботі братимуть участь експерти ЮНЕСКО.

Постраждали виставки, що експонувалися в музеї. Серед них: «Сонце заходу» Маргіт і Романа Сельських; роботи Олександра Грехова; Black Sea Стаса Жалобнюка; «Радість» Володимира Семківа; «Вівтар небесного війська» Альбіни Ялози; «Великі луки, рясні трави» Kinder Album; «Квіти за відвалами» Бориса Айзенберга — акварелі природи під Бахмутом, написані в перервах між боями загиблим на фронті одеським художником і ландшафтним дизайнером.

А ось пам’ятник Катерині, який було знесено з центральної площі Одеси, а сам він, чекаючи на «вирок», перебував у внутрішньому дворі музею, за словами працівників, не постраждав. Врятувала повалену імператрицю захисна конструкція.

Слід «Онікса» і «рішучість» ЮНЕСКО

Унаслідок прильоту на Софіївській утворилася величезна воронка — радіусом десять і глибиною в п’ять метрів. Військові фахівці вважають, що залишила її ракета «Онікс». Такими ж рашисти обстрілювали Одесу 23 липня, коли був частково зруйнований Спасо-Преображенський собор. Тоді було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 29 пам’яток архітектури.

Цього разу постраждали 32 будівлі в Приморському і Хаджибейському районах міста. Серед них (крім Одеського художнього музею) — ще п’ять пам’яток архітектури, розташованих на вулиці Софіївській. Це будинки під номерами: 4/6, 8, 10, 12, 2 — корпус Одеського національного медичного університету.

Загалом же, за словами директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Івана Ліптуги, від початку повномасштабної війни в Одесі постраждали 93 пам’ятки архітектури.

Рашисти продовжують знищувати наше місто. Не рятує Одесу від російських вандалів навіть довгоочікуване внесення до списку Всесвітньої культурної спадщини.

А що ЮНЕСКО? «Рішуче засуджує» і заявляє, що «культурні об’єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права». А далі-то що? До речі, російська федерація досі є членом цієї культурної та рішучої організації.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів