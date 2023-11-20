Спадщина, аліменти, відшкодування за пошкоджене житло — у Мінюсті відповіли на запитання переселенців

Автори: Тамара Тисячна, Сергій Чернявський

— У мене на окупованій території, у місті Сєвєродонецьку Луганської області, залишилася квартира. Там же у бомбосховищі помер мій чоловік. Свідоцтво про смерть я змогла отримати. Протягом 6 місяців у Виноградові Закарпатської області я звернулась до нотаріуса і подала заяву про прийняття спадщини. Але мені сказали, що зможу вступити у спадщину тоді, коли територія звільниться. Чи немає наразі ніяких змін у цьому питанні?

— Якщо ви справді подали заяву на прийняття спадщини, то нотаріус має вам видати або свідоцтво про право на спадщину, або постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дій. Бо прямої заборони на видачу свідоцтва про право на спадщину, через те, що ваш чоловік помер на окупованій території або його майно там знаходиться, немає. Але можуть бути певні ускладнення і потрібно зрозуміти, в чому вони полягають.

Я вам раджу звернутися до нотаріуса і попросити в нього постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дій. В ній має бути зазначена причина відмови і лише так можна зрозуміти, чи є вона законною. Якщо нотаріус відмовляється видавати постанову, ви можете залишити скаргу на «гарячій лінії» Міністерства юстиції за номером телефону +38 044 364 23 93 або на електронну поштову адресу: [email protected], яке здійснює нагляд за діяльністю нотаріату. З документом, який дасть нотаріус ви можете підійти до нашого центру безоплатної правової допомоги у своєму регіоні, щоб юристи дали йому правову оцінку. Дізнатися, де розташований такий центр ви можете за номером нашої «гарячої лінії»: 0 (800) 213 103. І якщо є підстави для звернення до суду, ви як внутрішньо переміщена особа маєте право на адвокатську підтримку в суді.

— У мене в Луганську червні померла сестра. Свідоцтво про смерть видано російською федерацією, «республікою ЛНР». Ми змогли отримати це свідоцтво на підконтрольній Україні території і через суд домогтися видачі українського свідоцтва про смерть. Там залишилась квартира. Всі документи на неї — у самій квартирі, яку опечатали. Сказали, що віддадуть, коли приїде спадкоємець. Єдиним спадкоємцем є син сестри, який воює у ЗСУ. Що нам зробити, щоб не втратити цю квартиру? Щоб син зміг вступити у спадщину, якщо у нас немає жодних документів?

— Тут важливо зрозуміти, що в будь-якій правовій проблемі є два аспекти: процесуальний і матеріальний. Щодо процесуального, то дуже важливо, щоб син померлої особи звернувся до нотаріуса протягом 6 місяців із заявою про прийняття спадщини, аби була заведена спадкова справа. Це перший і обов’язково необхідний крок. Зробити він це може в будь-якому місті і в будь-якого нотаріуса. На сьогодні територіальної прив’язки, яка була до повномасштабного вторгнення, немає.

Потім потрібно буде надати хоча б копії документів, які підтверджують, що померла особа мала власність на окупованій території. Якщо таких копій немає, можна спробувати перевірити цю інформацію в реєстрі нерухомості. Станом на сьогодні діє Єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Доступ до нього мають усі центри з надання адміністративних послуг. Якщо право власності на квартиру було зареєстровано до 2000-х років, то в даному реєстрі повинна бути відповідна інформація. Тому раджу вам звернутися до центру надання адміністративних послуг і попросити в них витяг із реєстру за адресою квартири. Дана послуга коштує близько 70 гривень. Звертатися до ЦНАПу не обов’язково спадкоємцю, це можуть зробити і родичі. Такий витяг із реєстру може отримати будь-яка особа. Також витяг можна отримати і самостійно. З електронним цифровим підписом можна зайти в реєстр, сплатити близько 33 гривень через картку і отримати витяг.

У витязі буде зазначено, хто є власником об’єкту нерухомості. Якщо особа набула у власність цю квартиру до 2000-х років, то потрібно якимось чином отримати з окупованої території хоча б копії документів. Навіть суд визнає право на спадкове майно, якщо наявні хоч якісь докази. Якщо документів немає, то, на жаль, доки вони не з’являться, жоден суд не встановить право власності в порядку спадкування.

Якщо особа протягом пів року не звернеться із заявою про прийняття спадщини, буде вважатися, що вона від неї відмовилася. Але вже після прийняття спадщини в особи немає термінів для оформлення права власності — вона це може зробити хоч через 5, хоч через 10 років. Якщо ж термін прийняття спадщини пропущено, потрібно звертатися до суду для їх поновлення.

— Я — ВПО з Херсона, проживаю в Одесі. Які можна отримати виплати від міжнародних партнерів? Куди я можу звернутися?

— Наразі є позиція уряду, коли він працює напряму з міжнародними організаціями. І коли є певна донорська допомога, вона надається за певними критеріями і уряд самостійно цю допомогу розподіляє між тими особами, які належать до тієї чи іншої соціальної категорії. Це один напрямок допомоги.

Інший — коли таку допомогу завдяки донорам надають громадські організації. Ми працюємо з благодійним фондом «Право на захист». Це одна з провідних організацій, яка співпрацює з міжнародними донорами у сфері допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тому ви можете звернутися до цього благодійного фонду в Одесі. Там ви можете уточнити критерії, кому вони надають підтримку.

В Одесі представництво фонду розташоване на вулиці Грецькій, 1. Працюють із понеділка до п’ятниці з 10:00 до 18:00. Звернутися можна за телефонами «БФ «Право на захист»: (099) 217-58-95, (044) 337-17-62. Або по посиланню на сайті заповнити форму на отримання грошової допомоги на сайті або там же заповнити онлайн-форму у розділі «Зворотній зв’язок» на сайті «БФ «Право на захист»: https://r2p.org.ua/

Також якщо є спільнота людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, то за місцем їх проживання виїжджають працівники благодійного фонду. У них для цього є мобільна бригада. Фахівці визначають рівні потреб: матеріальна допомога, правова, соціальний захист. Вони приймають заявки на матеріальну допомогу від ВПО безпосередньо на місці.

Також у різних містах є різноманітні фонди підтримки. Якщо ви отримали довідку як ВПО в Одесі, то можете також звернутися до органу соціального захисту із заявою про надання вам одноразової матеріальної допомоги. Обов’язково до цієї заяви потрібно додавати документи, що підтверджують важкий матеріальний стан. Це може бути довідка ВПО, довідка про розмір пенсії. Якщо ж ви потребуєте лікування або були великі витрати на придбання ліків чи проведення операції, то такі документи також потрібно обов’язково надати.

Чим більше ви надасте документів, які підтверджують ваші складні життєві обставини, і що у вас є великі витрати, тим більша ймовірність, що розмір матеріальної допомоги буде вищим за мінімальний.

— Батько моєї дитини перебуває в Німеччині, аліменти не платить. У мене є витяг із виконавчої служби про зобов’язання сплатити аліменти. Як мені дістатися до Німеччини, щоб зобов’язати його виплачувати кошти? Я не знаю, де він працює, бо ми не спілкуємося. Не знаю його адресу проживання, знаю лише країну, де він перебуває. Чоловік ще отримував пенсію по інвалідності в Україні. Наразі картку, на яку він отримував ці кошти, заблокували і мені з неї виконавча служба нараховує 660 гривень на місяць аліментів. Але ж це не кошти. Я знаю, що він у Німеччині офіційно працює.

— Бути впевненою, що ваш чоловік перебуває в Німеччині можна лише в тому випадку, коли є відповідні документи. На жаль, звернутися самостійно до Державної прикордонної служби із запитом про перетин іншою особою кордону ви не зможете. Це є конфіденційна інформація. Але це можуть зробити органи виконавчої служби за вашим клопотанням. Тому найперше я б вам порадив звернутися з письмовим клопотанням до Державної виконавчої служби або до державного виконавця, який відкриє виконавче провадження, щоб вони витребували інформацію про те, чи перетинав боржник кордон України.

Крім того, якщо він тривалий час не сплачує аліменти, то вчиняє кримінальне правопорушення, оскільки в Україні встановлена кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів. Тому наступний крок такий: вам потрібно взяти довідку щодо заборгованості у сплаті аліментів і звернутися із заявою про кримінальне правопорушення до правоохоронних органів. Останні мають відкрити кримінальне провадження про злісне ухилення від сплати не аліментів. В такому випадку правоохоронні органи України можуть звертатися до колег із Німеччини, щоб вони повернули чоловіка на територію України, бо тут він перебуває під кримінальним переслідуванням. Тут важливо пам’ятати, що кримінальне провадження має бути відкритим протягом 24 годин. Якщо протягом доби цього не зроблено, ви маєте право звернутися зі скаргою до суду, щоб він зобов’язав правоохоронний орган внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і відкрити кримінальне провадження.

Також існує Міжнародна конвенція про стягнення аліментів. Коли в Україні є судове рішення про стягнення аліментів, але боржник перебуває за кордоном і це підтверджується офіційним документом, то можна через Міністерство юстиції звернутися до уповноважених органів Міністерства юстиції Німеччини, щоб дане судове рішення виконувалось на території іноземної держави. І щоб органи примусового виконання судових рішень Німеччини шукали його на своїй території і примусово стягували ці кошти. Але ця процедура здійснюється виключно через Міністерство юстиції України. Для цього потрібно подати клопотання. Я вам раджу підійти до одного з наших центрів безоплатної правової допомоги, аби вам допомогли скласти клопотання до виконавчої служби. Адреси найближчих центрів ви можете дізнатися за телефоном: 0 (800) 213-103.

Можна також піти іншим шляхом. Дитина має право знати інформацію про свого батька. Ви як законний представник дитини можете звернутися від її імені до Держприкордонслужби, аби вона надала їй інформацію, чи перетинав її батько державний кордон.

Щодо сплати аліментів з картки чоловіка. Сімейним кодексом передбачено: коли змінюються обставини, матеріальний стан у боржника аліментів, матір дитини має право звернутися до суду із заявою про збільшення розміру аліментів.

— Я — ВПО і в мене останнім часом проблеми з отриманням гуманітарної допомоги. Як мені діяти? Я не отримую пенсії, бо Пенсійний фонд відмовив у її призначенні, оскільки не можуть перевірити дані про зарплату. Не маю доходів і засобів до існування, тому звертався по гуманітарну допомогу. Телефонував до обласної військово-цивільної адміністрації Донецької області, але мені порадили звернутися до місцевої адміністрації. Дали два номери телефонів, які не відповідають. Звернутися безпосередньо до організації, яка надає допомогу я не зміг, — не знайшов контакти.

— Законом про звернення громадян передбачено, що громадяни справді можуть звертатися як усно, так і письмово, а також з допомогою електронної комунікації до органів державної влади з різного роду проханнями. Але з метою контролю та більш якісної комунікації з органами державної влади я раджу спілкуватися з посадовцями органів соціального захисту виключно письмово. Адже навіть те, що ви до них додзвонилися, не означає що вони змогли б вам допомогти. Бо для надання адресної допомоги — гуманітарної чи грошової — потрібно надавати документи, що підтверджують ваш спеціальний статус. У даному випадку — статус ВПО.

На органи місцевого самоврядування покладені функції з підтримки вразливих категорій населення. Тому підготуйте лист керівнику органу місцевого самоврядування про те, що ви є внутрішньо переміщена особа і потребуєте матеріальної та гуманітарної допомоги, просите розглянути питання й надати письмову відповідь. Якщо вони будуть вважати, що це питання не належить до їхньої компетенції, то мають перенаправити за належністю до іншого органу влади, який має його вирішити.

Щодо пенсії, то кожен пенсіонер має свій електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Ви можете у податковій інспекції взяти електронний цифровий підпис, з допомогою якого зможете зайти до свого кабінету. Якщо потрібна допомога, аби зайти до кабінету на порталі ПФУ, ви можете звернутися до наших фахівців у центрі надання безоплатної правової допомоги, щоб вам допомогли. У кабінеті має бути офіційна відмова Пенсійного фонду у призначенні пенсії. Відмову органу Пенсійного фонду можливо оскаржити в суді протягом 6 місяців. Тобто, все залежить від того, коли було прийнято рішення Пенсійного фонду у відмові в призначенні вам пенсії. Якщо 6 місяців ще не минуло, можемо спробувати оскаржити це рішення.

Втім, потрібно бачити й проаналізувати причини відмови у призначенні вам пенсії. Бо, якщо, приміром, у вас недостатньо страхового стажу, то відмова у призначенні пенсії правомірна і потрібно звертатися до органів соцзахисту, щоб вам призначили соціальну допомогу замість пенсії.

Щодо даних про зарплату. У ПФУ є відомості про зарплати, починаючи з 2004 року. Якщо у Пенсійного фонду немає відомостей до 2004 року, а у вас є довідка від роботодавця, ви її можете надати. Якщо підприємство перебуває на окупованій території, то є так звані «Намібійські винятки суду Організації Об’єднаних Націй», згідно з якими держава повинна визнавати документи, видані окупаційною владою, якщо вони стосуються базових потреб людини, в тому числі права на пенсійне забезпечення.

— 18 червня цього року нас обстріляли, в моєму будинку пошкоджено три вікна. Я повідомила про це в «Дії» і хотіла подати заявку на відшкодування. Але додаток її не приймає, бо, згідно з документами, я не є єдиною власницею квартири. Зараз живу одна. Мені 74 роки. Коли відбувалась приватизація у квартирі проживало 5 осіб і право власності поділили на всіх — по 20 відсотків. У мене двоє синів, обоє навчалися і залишилися жити в росії. Один із них помер у 2007 році, але в його спадщину я не вступила. Інший син — громадянин росії і зараз живе там. Йому також належить одна частка в квартирі. Після смерті мами і чоловіка, у їх спадщину я вступила. Що мені робити в такій ситуації?

— Варто пам’ятати, що «Дія» — це один із каналів подання заяви на компенсацію. Крім неї можна також звернутися до центру надання адміністративних послуг із відповідною заявою. Бо з додатком «Дія» справді можуть виникати проблеми. Наприклад, була ситуація, коли будинок купували на двох — чоловіка і дружину. Після смерті чоловіка, дружина переоформила його частку на себе. Але в електронному реєстрі відображається, що вона — власниця двох половин будинку, а не одного повністю. Тому звертайтеся до ЦНАПу, оскільки прямої норми закону, в якій говорилося б про те, що можна відмовити у компенсації, якщо особа — не єдиний власник помешкання, немає. І вже якщо у ЦНАПі вам також відмовлять, то це потрібно буде оскаржувати в суді.

Вам потрібно попросити у ЦНАПі бланк на написання заяви щодо компенсації за пошкоджене житло. Вони не мають права відмовити. Заяву вони зобов’язані прийняти. Якщо відмовляться надати бланк, телефонуйте на урядову «гарячу лінію» за номером 15-45 і розповідайте про те, який саме ЦНАП відмовився прийняти у вас заяву.

У заяві на компенсацію потрібно зазначити персональні дані й чекати письмову відповідь: на якій підставі вони відмовляють. Бо наразі є чимало повідомлень про те, що без проблем отримати компенсацію можуть лише одноосібні власники. Але, на нашу думку, — це є дискримінація особи за наявністю чи відсутністю додаткових власників житла. А дискримінація в Україні заборонена Конституцією.

— Я — переселенка з Херсонської області, з лівого берега. З травня 2022 року перебуваю в Житомирській області. За весь цей час я від ЦНАПу отримала лише невеличку гуманітарну допомогу — засоби гігієни. Продуктового набору не отримувала жодного разу. Мене посилають у різні церкви, мовляв, там дають. Я одного разу пішла, а то — церква зовсім іншого спрямування і я не хочу слухати їхні служіння. Як мені отримати допомогу від органів влади чи благодійних організацій?

— Я вам раджу звернутися з письмовою заявою до органу місцевого самоврядування про надання вам гуманітарної допомоги як особі, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Хоча в різних органах місцевого самоврядування та різних регіонах справді є різна практика. У Києві, приміром, 10 районів і в кожному — різна практика надання допомоги. Але шлях до матеріальної та гуманітарної допомоги завжди один — потрібно написати письмову заяву на ім’я або міського голови, або міської ради, або управління соціального захисту населення. Бо саме на управління соцзахисту при міській раді покладено повноваження матеріальної та соціальної підтримки людей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Також ви можете звертатися напряму до благодійних фондів. Серед них є благодійний фонд «Право на захист». Вони не прив’язані до жодної релігійної організації, але якщо ви належите до внутрішньо переміщених осіб, вони приймуть у вас заявку і спробують допомогти. Звернутися можна за телефонами: (044) 337-17-62, (099) 217-58-95.

— Мій будинок у Голій Пристані на Харківщині затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. Я правильно розумію, що мова про відшкодування може іти лише після деокупації регіону?

— Держава має здійснити оцінку пошкодженого майна. На мою думку, зайвим не буде повідомити Національну соціальну сервісну службу про те, що ви — постраждала особа, щоб, можливо, коли будуть формувати списки на компенсацію, ви теж у них були.

«Гаряча лінія» Національної соціальної сервісної служби: (044) 289-87-89.

— В мене підтоплене житло внаслідок аварії на Каховській ГЕС. Було вже три чи чотири комісії. Під час останнього обстеження склали акт і сказали, що у нас остання категорія: помешкання непридатне для проживання. У нас 4 співвласники приватного будинку. Коли і як буде відбуватися компенсація?

— У проекті Закону про державний бюджет на 2024 рік закладаються кошти на відшкодування. Проте бюджет на 2024 рік ще остаточно українським парламентом не затверджений, а порядок, яким чином будуть розподілятися кошти – у процесі розробки.

— Я — приватний підприємець і внаслідок підтоплення в мене знищено все обладнання. Займалась ремонтною діяльністю. Я не можу зараз відновити бізнес. Адже підприємствам, які розташовані в Херсоні, навіть не надають грантів, бо ми — у зоні активних бойових дій. Куди я могла б звернутися? Майже два роки йде війна і без роботи важко. Частково обладнання рахувалось на балансі підприємства, частково — ні.

— Наразі держава для себе зробила пріоритет щодо відшкодування матеріальних збитків для фізичних осіб. Стосовно юридичних осіб — то дане питання перебуває в процесі напрацювання механізмів відшкодування.

— Я живу на підконтрольній Україні території. Але два роки тому забрала з Луганщини свого колишнього чоловіка, він хворів. Тут він помер 6 вересня цього року і я його поховала. На окупованій території в нього залишилось майно – квартира і машина. Але від першого шлюбу в нього є син. І, наскільки мені відомо, він уже забрав і машину, і квартиру. Мені говорили, що протягом півроку я маю вступити у спадщину, інакше потім це право пропаде. Але поїхати ми туди не можемо і не відомо, коли зможемо взагалі. Порадьте, як мені бути?

— Найперше потрібно подати заяву про прийняття спадщини разом зі свідоцтвом про смерть. Також потрібно надати документ, що підтверджує ваші родинні зв’язки з померлим, зокрема, свідоцтво про шлюб.

Для цього потрібно звернутися до будь-якої нотаріальної контори незалежно від місця проживання і смерті особи. Протягом 6 місяців повнолітні спадкоємці повинні заявити про своє право на спадщину. Тому якщо син від першого шлюбу вашого чоловіка перебуває на окупованій території і не вчиняє жодних заходів для прийняття спадщини, ви цілком маєте право звернутися до нотаріуса щодо її прийняття. Після цього нотаріус заводить спадкову справу і по завершенню 6 місяців, якщо ви надасте документи, яке майно було у вашого чоловіка — навіть на окупованій території — нотаріус вам видасть свідоцтво про право на спадщину.

Якщо оригіналів документів у вас немає, то нотаріус вам відмовить у видачі свідоцтва про паво власності, а ви можете звернутися до суду.

— Моє підприємство знаходиться в Дніпрі. Зараз не працює. Працівникам виплачують пів ставки. Чи зберігається страховий стаж за таких обставин?

— Страховий стаж зараховується в тому випадку, коли роботодавець сплачує мінімальний страховий внесок за працівника. Якщо у вас є додаток «Дія», ви можете сформувати собі так звану довідку ОК-5. В ній якраз зазначені фактично сплачені страхові внески. Якщо на підприємстві простій, це не звільняє роботодавця від сплати обов’язкових платежів і частки заробітної плати. Але майте на увазі: якщо ваше підприємство вирішить не відправляти вас на простій, а призупиняти трудові відносини, то після цього вам припинять виплачувати зарплату і сплачувати страхові внески. І страховий стаж вам нараховуватися не буде.

Переведення з простою на призупинення трудових відносин можливе тоді, коли роботодавець доведе, що не лише він зі своєї сторони не може надавати вам роботу, а й ви внаслідок воєнного стану не можете виконувати свої трудові обов’язки. Хоча, на жаль, бувають приклади, коли особа думає, що вона на простої, а насправді з нею призупинили трудові відносини. Тому раджу сформувати довідку ОК-5 і перевірити сплату внесків. Якщо у вас немає додатку «Дія», ви можете підійти до будь-якого відділення Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання, і попросити у них цю довідку.

— Внаслідок бойових дій на окупованій території зруйновано моє житло. Заяву на відшкодування подавав ще минулого року. Коли можна сподіватися на кошти?

— Щоб відбулося відшкодування, потрібно зафіксувати факт пошкодження вашого майна. Повинна прибути комісія, яка складає акт, має відбутися оцінка завданих збитків. На окупованій території українська держава поки що цього зробити не може. Як тільки наша територія буде деокупована, органи місцевого самоврядування разом із військово-цивільною адміністрацією зафіксують збитки і вас включать в загальну чергу для відшкодування шкоди, завданої внаслідок бойових дій.

— Я пенсіонерка-переселенка з Харкова, зараз живу в Полтаві. Хочу запитати щодо субсидії. В мене невеликий борг по комуналці в Харкові. Скрізь писали, що поки воєнний стан, борги не будуть впливати на субсидію. Борг був ще у 2022 році, але тоді субсидії мене не позбавили. І зненацька я зовсім випадково дізнаюся, що мене позбавили субсидії через заборгованість. Але я — пенсіонерка і не уявляю, як без субсидії мені заплатити борги в Харкові і винаймати житло в Полтаві. Тим більше, що у Харкові чимало спірних питань: я ж там нічим не користуюся. Як мені зараз бути?

— На жаль, у постанові Кабміну від 21 жовтня 1995 р. № 848 залишилась норма, згідно з якою, якщо борги за комунальні послуги перевищують 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (680 грн), то особі субсидія не надається. Але тут важливо дослідити правову природу боргу.

Якщо по даному боргу пройшли строки позовної давності — три роки — або якщо ви оскаржуєте цей борг у судовому порядку чи уклали договір про реструктуризацію з постачальником житлово-комунальних послуг, субсидія вам буде відновлена. Тому вимагайте письмову відповідь від органів Пенсійного фонду щодо відмови вам у призначенні субсидій, а також — документа, якого надав органам ПФУ постачальник ЖКП. Бо є випадки, коли борги числяться ще за 2010-й чи 2007-й рік. То якщо боргу більше як три роки, то це не є підставою для позбавлення вас субсидії.

Але якщо борг все-таки законний, то єдиний шлях — договір про реструктуризацію боргу.

— Внаслідок вибуху я повністю втратила будинок. Це місто Баштанка Миколаївська область. Але документів на житло немає, воно не приватизоване. Будинок колись належав райспоживспілці. Вони тричі реорганізовувались і в підсумку не передали його на свій баланс. І так цей будинок і «завис». Ми у ньому прожили 35 років, у квартирі прописані.

— У вас дуже непроста ситуація. Бо право на компенсацію мають особи, які є власниками житла. Тут же власником жита є певне підприємство, навіть не територіальна громада. Тому в цій ситуації можна хіба що поставити питання про компенсацію за знищене майно, яке було безпосередньо у житлі. Ви можете також звернутися до військово-цивільної адміністрації, щоб вас поставили на облік як родину, яка потребує поліпшення житлових умов.

Як звернутися до системи безоплатної правової допомоги

Звернутися до системи безоплатної правової допомоги можна дистанційно або особисто у центрах надання допомоги.

Телефоном

Найшвидший спосіб проконсультуватися з юристом системи БПД — зателефонувати до контактного центру. Юристи на зв’язку у будні з 8:00 до 18:00 за Київським часом.

З мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України: 0 800 213 103.

Дзвінки безкоштовні. З мобільного застосунку Telegram: https://t.me/+380677213103

Для дзвінків з-за кордону +38 044 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону за тарифами вашого оператора зв’язку).

Письмово

Щоб поспілкуватися з юристами письмово, напишіть їм.

Повідомлення обробляються у будні з 8:00 до 18:00

У Telegram «Безоплатна правова допомога (консультації)»: https://t.me/LegalAidUkraineBot У Facebook: https://www.facebook.com/Ukraine.Legal.Aid

В Instagram: https://www.instagram.com/ualegalaid

Допомога офлайн у бюро правничої допомоги

Звернутися до найближчого бюро правничої допомоги по безоплатну первинну (консультації) та вторинну (допомогу зі зверненням до суду) правничу допомогу можна незалежно від реєстрації місця проживання. Бюро правничої допомоги працюють по всій Україні, за винятком регіонів, де тривають бойові дії.

Подивитися розташування, номери телефонів та актуальну інформацію про режим роботи бюро правової допомоги можна на мапі: https://bit.ly/bpd_buro

Важливо! Внутрішньо переміщені особи мають право на усі послуги системи безоплатної правової допомоги: консультації і допомогу зі зверненням до суду