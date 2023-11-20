В Одессе откроют уникальный музей для изучения мировых диктатур и геноцидов

Об этом рассказал одесский историк и специалист по изучению Холокоста Павел Козленко.

Создание музея инициировала общественная организация Одесский центр изучения Холокоста. Экспозиция будет посвящена международным этническим и национальным преступлениям, в том числе геноциду украинского народа в современной войне.

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«В музее мы расскажем нашим посетителям обо всех геноцидах, относительно которых есть решения международных трибуналов. Это и геноцид армян в Османской империи, и геноцид крымскотатарского народа, геноцид в Руанде, в Сребренице, геноцид ромов, Холокост, Голодомор украинского народа и война россии против Украины сегодня. Никому и в голову не могло прийти, что в XXI веке снова будут расстрельные ямы, издевательства, пытки и массовые убийства. Обо всем этом нужно говорить, чтобы это ни в коем случае не повторилось в будущем», — говорит Павел Козленко.

Поскольку эта площадка, прежде всего, важна для молодого поколения, разработку дизайн-проекта поручили студентам и преподавателям Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Четыре команды разработчиков уже представили свои проекты на конкурсе, который состоялся 6 ноября. Лучшим был признан проект студенток четвертого курса Архитектурно-художественного института Виталины Вербовицкой, Орины Бабенцовой и Орины Гончаровой.

Это будет современный музей в новом формате с информационными панелями, touch-столами, QR-кодами, по которым можно будет узнать об исторических событиях более подробно. Также будут представлены аудиозаписи — свидетельства людей, переживших Голодомор и Холокост. В музее будет место исследованиям, лекциям и дискуссиям.

«Идея в том, чтобы вы поняли, что такое на самом деле диктатура, к чему она приводит, то ли это диктатура в фашистской Германии, то ли это диктатура в большевистской, то ли это диктатура в современной россии. Чтобы вы поняли, как эта диктатура влияла на развитие государства и судьбы людей. Чтобы вам захотелось прийти домой и почитать больше, – отмечает Павел Козленко.

Окончательный вариант музея «Территория памяти» соберет в себе самые удачные решения всех конкурсантов и будет, по словам историка, представлен в декабре этого года.

По материалам «Думской»