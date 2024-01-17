В Одесі виділили кошти на відновлення житла, що постраждав від обстрілів

Рішення було ухвалено одноголосно під час позачергової сесії Одеської міськради, яка відбулася сьогодні 17 січня.

У програму включені всі об’єкти, які потребують відновлювальних робіт. Серед них і 5 млн гривень піде на будинок на вул. Ак. Заболотного, 54. А також кошти на відновлення будинків, які зазнали пошкоджень сьогодні вночі.

30 млн гривень виділять на ліквідацію наслідків прильотів на вулицях Пишеніна, Середня, Картамишівська та Тираспольське шосе.

Як зазначили в мерії, багатоповерхівка на Середній, яка постраждала під час передноворічної ракетної атаки, перебуває у критичному стані.

“Частина будинку фактично висить у повітрі. На стабілізацію потрібно 7 млн гривень. І постачальники вже звозять метал на місце під гарантії оплати. Ще 35 млн гривень потрібно на відновлювальні роботи. Вони також передбачені змінами у програмі розвитку житлового господарства»,

– сказав мер Одеси.

У проекті рішення зазначається, що повністю зруйновані будинки в Одесі буде демонтовано, після чого люди зможуть звернутися за компенсацією збитків за державною програмою відновлення житла.

Серед тих, хто не підлягає відновленню – приватні будинки на вул. Пєшеніна, триповерхівка на вул. Картамишівської. Місто допомагає мешканцям цих будинків зібрати необхідні документи.