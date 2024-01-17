Одеситам, чиє житло постраждало від обстрілу, допоможуть з ремонтом

Про це повідомили у мерії Одеси.

З ранку за адресою проспекту Шевченка, 8/4 розгорнуть районний оперативний штаб. Він працюватиме з 9:00 до 17:00 найближчими днями.

Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами дома приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги, консультують пакет документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

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Крім того, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Приморської районної адміністрації за адресою вул. Канатна, 134 з 08:30 до 17:30 або за телефоном: (048) 705-75-00.

Як стало відомо, під час сьогоднішньої сесії Одеської міськради виділено кошти на відновлення будинків, які зазнали пошкоджень сьогодні вночі.

На відео – одна з постраждалих внаслідок атаки 17 січня квартир.



Як повідомляло “Одеське життя”, компенсацію за програмою «ЄВідновлення» тепер можуть отримати також і співвласники зруйнованого житла.