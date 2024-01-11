В Одесі шукають кошти на відновлення зруйнованої ракетою багатоповерхівки: будинок може обвалиться

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Нагадаємо, ранок 29 грудня став для одеситів жахливим і трагічним. Гучні вибухи лунали у всьому місті – російські ракети атакували житлові будинки, пологові, навчальні заклади.

Найбільше постраждав житловий будинок у ЖК «Люксембург» на вулиці Середня: зруйнувала повністю 4-й поверх, частково зруйновано ще кілька поверхів.

На щастя, під час удару 29 грудня опорні конструкції будинку витримали, зазначили у мерії.

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“Однак на даний момент цей об’єкт – один із найбільш проблемних”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією експертів, протиаварійні роботи потрібно провести якнайшвидше, щоб уникнути обвалення будинку.

Мер Одеси Геннадій Труханов провів нараду за участю профільних муніципальних служб та будівельників.

Сума, необхідна для відновлення будинку, обчислюється десятками мільйонів гривень і є непідйомною для ОСББ. Тож у мерії ініціювали проведення позачергової сесії.

«Наразі ми визначаємося з потрібною сумою. Паралельно шукатимемо інші джерела співфінансування. Зробимо все можливе, щоб допомогти мешканцям квартир та зберегти будинок», – наголосив мер Одеси.

Раніше “Одеське життя” розповідала, що 29 грудня – один із найстрашніших днів у житті рятівника Павла Харчевського, адже він їхав на виклик до себе додому, де знаходилися дружина та 3-річна донька. Сім’я жила у будинку, до якого потрапила ракета.