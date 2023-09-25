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“Ми все відбудуємо” – власник знищеного готелю на Морвокзалі

“Ми все відбудуємо” – власник знищеного готелю на Морвокзалі

Андрій Ставніцер – власник знищеного сьогодні вночі росіянами готелю «Кемпінські-Одеса» розповів про свої плани щодо реконструкції будівлі та набережної Одеського морвокзалу. Сьогодні ці плани перекреслила країна-терорист.

Як написав бізнесмен на своїй сторінці facebook, він мріяв побудувати гарне місце променаду в Одесі: з концертною залою, з причалом для круїзних лайнерів, із зимовою ковзанкою, велодоріжками, ресторанами та магазинами.

“Моє місто нарешті матиме набережну. Місце, де хотілося б побувати у вихідні з дітьми – де хотіли б побувати туристи та де морські трамваї, як у Стамбулі”, – написав Ставніцер.

За його словами, зруйнований готель – “пам’ятка безтурботності та несмаку”, який не подобався одеситам і тому потребував реконструкції.

“Давно мріяв про це, вклав мільйони доларів, купив частку у приватних інвесторів та, незважаючи на війну, закрив договір із державою. Почав концесію всієї пасажирської території Морвокзалу, знайшов партнерів, які готові інвестувати зі мною у будівництво ділянки, яка не здається Барселоні чи Копенгагену. Я навіть обрав кілька світових урбаністів та архітекторів.

Все буде. Ми все відбудуємо. Не чекайте, тварини. Одеса буде такою ж гарною, якою вам ніколи не сниться у своїх жахливих кошмарах”, – прокоментував Андрій Ставніцер.

У соцмережах публікують фото готелю “Кемпінські-Одеса” до і після атаки росіян:

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