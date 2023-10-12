В Одесі знесуть будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів

В Одесі ухвалили проєкт рішення про частковий або повний демонтаж будівель, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомила Одеська міська рада.
У проєкті рішення йдеться, що перед прийняттям рішення виконавчий комітет керувався рекомендаціями, викладеними у технічних звітах з обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій.
Отже, з метою ліквідації наслідків російських атак, через які були пошкоджені будівлі та споруди в межах міста, виконком вирушив провести частковий чи повний демонтаж об’єктів або їх окремих конструкцій.
А ось що зносити повністю, а що частково з подальшим ремонтом має вирішити департамент з благоустрою міста.
Також департамент має визначитися з підрядником та забезпечити організацію роботи по демонтажу або ремонту зруйнованих під час російських обстрілів будівель в Одесі.
Перелік будівель, де проводитимуться роботи з демонтажу, міськрада не надала.
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