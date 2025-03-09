З нагоди 211-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря в Одесі відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Як видно на опублікованих мерією фото, урочистий захід зібрав представників місцевої влади, військових і городян.

«211 років тому народився Тарас Шевченко – символ боротьби за справедливість, свободу і незалежність України. Його творчість і спадщина стали невід’ємною частиною нашої культури й національної свідомості. Ми шануємо його пам’ять, нагадуючи про високі ідеали, на яких грунтується наша держава, і підтримуючи збереження культурних традицій для майбутніх поколінь», – прокоментував голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Фото Одеської міськради та Одеської ОВА