Возложение цветов к памятнику Шевченко в Одессе
Шукаємо менеджера з продажу реклами

З нагоди 211-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря в Одесі відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

У памятника Шевченко в Одессе

Возложение цветов, Одесса, 9 марта 2025

Як видно на опублікованих мерією фото, урочистий захід зібрав представників місцевої влади, військових і городян.

Представители местной власти возлагают цветы в памятнику Шевченко в Одессе

Одесса, у памятника Шевченко 9 марта 2025

«211 років тому народився Тарас Шевченко – символ боротьби за справедливість, свободу і незалежність України. Його творчість і спадщина стали невід’ємною частиною нашої культури й національної свідомості. Ми шануємо його пам’ять, нагадуючи про високі ідеали, на яких грунтується наша держава, і підтримуючи збереження культурних традицій для майбутніх поколінь», – прокоментував голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одессе возложили цветы к памятнику Шевченко

Дети у памятника Шевченко в Одессе

Читайте також: Великому Кобзареві – 211 років: 8 цікавих фактів про Тараса Шевченка.

Фото Одеської міськради та Одеської ОВА

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою