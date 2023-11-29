Мобілізованим одеситам виплатять грошову допомогу: кому та коли

Про це йшлося на засіданні сесії Одеської міськради.

Під час засідання депутати Одеської міської ради ухвалили рішення про виділення матеріальної допомоги кожному військовому, який піде на фронт у лавах Збройних сил України. Мова йде про одноразову виплату у 20 тисяч гривень. Виплати військові почнуть отримувати вже у 2024 році.

Ініціював таку програму народний депутат Олексій Гончаренко, який виступив на сесії міськради.

Читайте також: Платіжка плюс повістка: що вигадали ТЦК

Також нардеп закликав долучатися до одеської практики й інші міста та громади України та виділити усім мобілізованим грошову допомогу.

Ми мусимо перемогти у війні. І для цього нам потрібно підтримувати військо, а не ремонтувати бордюри, –

наголосив Гончаренко.

Щоправда, грошову допомогу отримають лише ті городяни, які поповнять лави Збройних сил після Нового року. Одесити, мобілізовані раніше, цієї виплати не отримають.