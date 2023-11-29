Мобілізованим одеситам виплатять грошову допомогу: кому та коли

В Одесі сьогодні, 29 листопада, під час проведення сесії Одеської міськради депутати підтримали рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги усім мобілізованим одеситам.
Про це йшлося на засіданні сесії Одеської міськради.
Під час засідання депутати Одеської міської ради ухвалили рішення про виділення матеріальної допомоги кожному військовому, який піде на фронт у лавах Збройних сил України. Мова йде про одноразову виплату у 20 тисяч гривень. Виплати військові почнуть отримувати вже у 2024 році.
Ініціював таку програму народний депутат Олексій Гончаренко, який виступив на сесії міськради.
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Також нардеп закликав долучатися до одеської практики й інші міста та громади України та виділити усім мобілізованим грошову допомогу.
Ми мусимо перемогти у війні. І для цього нам потрібно підтримувати військо, а не ремонтувати бордюри, –
наголосив Гончаренко.
Щоправда, грошову допомогу отримають лише ті городяни, які поповнять лави Збройних сил після Нового року. Одесити, мобілізовані раніше, цієї виплати не отримають.