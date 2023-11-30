В Одессе приняли бюджет-2024: на что потратят деньги

Депутаты Одесского городского совета на сессии 29 ноября утвердили бюджет города на 2024 год без бюджета развития. Такое в Одессе произошло впервые.

«Впервые мы предоставляем бюджет на новый год без бюджета развития. Предыдущие годы мы закладывали средства на ремонты, но сейчас такое время, когда это не ко времени. Я, как и вы, наверное, все, читала лозунги протестующих под мэрией» , – рассказала заместитель мэра Светлана Бедрега.

Светлана Бедрега отметила, что до конца года еще будут проводиться работы и финансирование по разным направлениям, так что окончательно решить вопрос бюджета развития городской совет сможет уже в начале следующего года.

Читайте также: Бесплатного лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов в Одессе не будет

Доходы бюджета-2024

Доходы бюджета запланированы в сумме 10 миллиардов 529 миллионов 689,6 тысячи гривен, в том числе:

доходы общего фонда бюджета Одесской городской территориальной громады – 10 миллиардов 267 миллионов 945,6 тысячи гривен,

доходы специального фонда бюджета Одесской городской территориальной громады – 44 тысячи гривен.

Отметим, что планы доходов бюджета 2024 меньше на 171 миллион по сравнению с планами на 2023 год.

Расходы бюджета-2024

Расходы бюджета на следующий год запланированы в сумме 10 миллиардов 311 миллионов 874,7 тысячи гривен, в том числе:

расходы общего фонда бюджета Одесского городского территориального общества — 8 миллиардов 611 миллионов 545,6 тысячи гривен,

расходы специального фонда бюджета Одесского городского территориального общества — 1 миллиард 700 миллионов 3 1 тысяча гривен.

Важной деталью является отсутствие военного НДФЛ в городском бюджете, теперь он поступает в государственный бюджет. Но народные депутаты оставили в городе 4% общего НДФЛ на устойчивое прохождение отопительного сезона. Общий резервный фонд бюджета составляет более 400 миллионов гривен, готовых использоваться для решения неотложных задач.

100 миллионов волонтерам

Во время заседания депутаты Одесского городского совета поддержали инициативу мэра Геннадия Труханова о выделении из бюджета Одессы 100 млн. гривен (по 50 млн. гривен на 2024 и 2025 годы) волонтерам и благотворительным организациям на помощь военным.

Соответствующие изменения внесены в Городскую целевую программу поддержки ТРО.

Согласно действующему законодательству Украины, бюджетные средства будут предоставляться общественным организациям на конкурсной основе путем рейтингового голосования. В декабре будет создана соответствующая комиссия, куда войдут депутаты и чиновники. Волонтеры и военные выступят экспертами без права голосования (во избежание конфликта интересов).

По планам до конца января должен быть объявлен конкурс заявок. И уже в феврале определены организации-победительницы. А дальше – процедура освоения средств.

Распорядителем средств есть Департамент внутренней политики Одесского городского совета. В Департамент можно обращаться и за консультациями и подавать заявки на участие в конкурсе, подкрепленные заявками от военных.

Депутатский фонд

Депутатский фонд остался в бюджете, и его объем в 2024 году увеличен с 3 до 4 миллионов гривен на каждого депутата. Это решение получило поддержку большинства голосующих.

Напомним, депутаты Одесского городского совета приняли решение о выделении материальной помощи каждому военнослужащему, который уйдет на фронт в рядах Вооруженных сил Украины. Речь идет об единовременной выплате в 20 тысяч гривен. Выплаты военные начнут получать уже в 2024 году.