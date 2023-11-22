Мерія Одеси хоче об’єднатися із волонтерами для допомоги військовим

Як повідомляє прес-служба Одеської міськради, у мерії розпочато консультації з громадськістю щодо спрямування бюджетних коштів волонтерським та громадським організаціям.

Під час зустрічі учасники обговорили низку питань, пов’язаних із організацією взаємодії мерії з громадськими організаціями щодо забезпечення військових. Зокрема, створення юридичного механізму, який дозволяє спрямовувати кошти з міського бюджету безпосередньо волонтерам.

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Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, механізм дозволить суттєво посилити підтримку військових: волонтери мають прямий зв’язок із бойовими підрозділами, а також контакти постачальників.

«Ми хочемо надати вам можливість використати міський ресурс. Це буде правильно і логічно. Я впевнений, що кооперація зусиль виведе наші можливості підтримки армії на якісно новий рівень», – заявив міський голова.

Учасники зустрічі також обговорили категорії закупівель, варіанти забезпечення різних військових підрозділів та інше.

Усі пропозиції будуть узагальнені та представлені громадськості для подальшої роботи.

Як зазначила керівник Благодійного фонду “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова, численні акції протесту одеситів під мерією дали результати: на потреби військових із бюджету виділяють більше коштів, мерія купує FPV дрони та оголосила вже другий тендер на 18 млн грн.

“Нарешті FPV дрони почали купувати не тільки волонтери. Це просто чудова новина. Особливе дякую людям, які просувають цю тему на рівні міськради. Повільно, але змін дедалі більше”, – наголосила Ножевнікова.