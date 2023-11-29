Безкоштовного лікування ВІЛ, туберкульозу та гепатитів в Одесі не буде

Міська цільова програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії не отримала фінансування на 2024-2026 роки.

Під час сесії міськради 29 листопада депутати провалили фінансування програми боротьби з гепатитами та СНІДом.

Крім того, у проекті було заплановано закупівлю УЗД-апарату для ранньої діагностики захворювань печінки до гепатоцентру Одеси. На це рішення також забракло голосів.

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Депутат від “Довіряй справам” Ірина Куценко спробувала пояснити колегам важливість програми “Прискорена відповідь Одеса”.

Саме завдяки цій програмі йде постачання військових антиретровірусними препаратами, проводиться тестування на СНІД для мобілізованих. Тільки за приблизними підрахунками ми маємо понад 20 тисяч людей з ВІЛ, з них 17 тисяч знають свій статус, а 11 тисяч проходять лікування. Сьогодні ВІЛ старіє, дедалі більше випадків виявлення у людей 60-70 років, а це означає, що вони просто не знають про свій статус. І все це припинити фінансувати?», — обурилася Ірина Куценко.

У свою чергу, глава міськздоров’я Левон Нікогосян розповів, що через відсутність апарату УЗД для діагностики хворих з підозрами на цироз і фіброз направляють до Києва.

“Якщо ми відмовимо у фінансуванні, то з січня наш гепатоцентр не зможе безкоштовно видавати ліки від гепатиту, ми не зможемо закупити стаціонарний апарат УЗД із еластографією”, – зазначив Левон Нікогосян.

Зазначимо, одесити, які страждають на ВІЛ, СНІД та туберкульоз отримували ліки безкоштовно за рахунок міського бюджету. Фінансування виділялося за муніципальною програмою “Прискорена відповідь Одеса” (Fast-Track Odesa). Традиційно голосування за програмою відбуваються зі скрипом, а цього разу взагалі провалено – не вистачило кілька голосів.