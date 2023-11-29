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Чому бюджети Одеси та місцевих громад втратять міліарди гривень в 2024 році

Чому бюджети Одеси та місцевих громад втратять міліарди гривень в 2024 році

Верховна рада затвердила державний бюджет на 2024 рік, який передбачає перенаправлення 100% податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) до державної скарбниці. Відтак громади, які раніше розпоряджалися цими коштами, втратять значну частину бюджетних надходжень. Для Одеської області ця цифра становить 2,6 мільярда гривень. Половина з яких – втрати самого міста Одеси.

В Асоціації міст порахували, що громада Одеси недоотримає у 2024 році не менше 1,3 млрд. гривень.

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Втрати коштів в інших територіальних громадах області, зокрема, становитимуть:

  • Білгород-Дністровська – 217,3 млн. грн.
  • Чорноморська – 156 млн. грн.
  • Ананьївська – 119 млн. грн.
  • Болградська – 127,5 млн. грн.
  • Доброславська – 133 млн. грн.
  • Візирська – 110 млн. грн.
  • Березівська – 40 млн. грн.
  • Маяківська – 76 млн. грн.
  • Староказацька – 32,5 млн. грн.
  • Южненська – 33,8 млн. грн.
  • Біляївська – 24,5 млн. грн.
  • Арцизька – 20,5 млн. грн.
  • Кодимська – 17,5 млн. грн.
  • Великодолинська – 16,5 млн. грн.
  • Любашівська – 16,2 млн. грн.
  • Кілійська – 13,3 млн. грн.
  • Вилківська – 12,6 млн. грн.
  • Овідіопольська – 10,5 млн. грн.

У записці пояснення до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» зазначено, що при доопрацюванні законопроекту в межах загального обсягу міжбюджетних трансфертів здійснено розподіл між місцевими бюджетами частини додаткової дотації в обсязі 13,1 трлн. грн. для компенсації зменшення ресурсу загального фонду місцевих бюджетів у 2024 році.

Тим не менш, зазначена додаткова дотація лише незначною мірою компенсує втрати місцевих бюджетів, підрахували в Асоціації міст.

Рішення про перенаправлення коштів з бюджетів громад до державної скарбниці набуло чинності вже у листопаді 2023 р. – військовий ПДФО почали вилучати з місцевих бюджетів з жовтня. Тобто втрати бюджетів територіальних громад за 2023 рік становитимуть близько 650 млн. гривень. Ці кошти обіцяють направити на посилення обороноздатності української армії.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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