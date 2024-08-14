Новини Одеси та Одеської області

В Одесі на Пересипі трирічна дівчинка випала з вікна на п’ятому поверсі

В Одесі на Пересипі трирічна дівчинка випала з вікна на п’ятому поверсі

В Одесі загинула маленька дівчинка, яка випала з вікна квартири на п’ятому поверсі. Дитина померла до приїзду “швидкої”.

Трагедія сталася сьогодні, 14 серпня, близько 8-ї години біля однієї з багатоповерхівок у Пересипському районі. Тіло дитини виявила місцева жителька, повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що поки мати відійшла на кухню, трирічна дівчинка вибралася з ліжечка, залізла на підвіконня і, спершись на москітну сітку, випала з вікна.

На жаль, дитина померла до приїзду “швидкої”.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події.

Читайте також: Посковзнувся на плитах греблі: на Одещині потонув 7-річний хлопчик

До цього трагічного випадку сім’я в поле зору правоохоронців не потрапляла, на обліку в соціальних служб не перебувала.

Поліцейські вкотре закликають батьків та всіх, хто їх замінює, дбати про безпеку дітей:

Не залишайте малечу без нагляду, унеможливлюйте її доступ до вікон, якщо ви живете в багатоповерхових будинках. У приміщеннях із дітьми вікна слід відчиняти лише на провітрювання, блокувати спеціальними замками або огороджувати решітками. Пам’ятайте, що москітна сітка не здатна витримати вагу дитини.

Раніше, 7 серпня цього року, у Южному шестирічна дівчинка випала з вікна квартири на 6 поверсі, поки мама була на кухні.

А в селі Нерубайському Одеської області випав із вікна дворічний малюк, поки його мати була у ванній.

У червні минулого року в Одесі на вулиці Корольова випала з вікна п’ятого поверху 4-річна дівчинка.

В июне прошлого года в Одессе на улице Королева выпала из окна пятого этажа 4-летняя девочка.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk