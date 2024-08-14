В Одесі на Пересипі трирічна дівчинка випала з вікна на п’ятому поверсі

Трагедія сталася сьогодні, 14 серпня, близько 8-ї години біля однієї з багатоповерхівок у Пересипському районі. Тіло дитини виявила місцева жителька, повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що поки мати відійшла на кухню, трирічна дівчинка вибралася з ліжечка, залізла на підвіконня і, спершись на москітну сітку, випала з вікна.

На жаль, дитина померла до приїзду “швидкої”.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події.

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До цього трагічного випадку сім’я в поле зору правоохоронців не потрапляла, на обліку в соціальних служб не перебувала.

Поліцейські вкотре закликають батьків та всіх, хто їх замінює, дбати про безпеку дітей:

Не залишайте малечу без нагляду, унеможливлюйте її доступ до вікон, якщо ви живете в багатоповерхових будинках. У приміщеннях із дітьми вікна слід відчиняти лише на провітрювання, блокувати спеціальними замками або огороджувати решітками. Пам’ятайте, що москітна сітка не здатна витримати вагу дитини.

Раніше, 7 серпня цього року, у Южному шестирічна дівчинка випала з вікна квартири на 6 поверсі, поки мама була на кухні.

А в селі Нерубайському Одеської області випав із вікна дворічний малюк, поки його мати була у ванній.

У червні минулого року в Одесі на вулиці Корольова випала з вікна п’ятого поверху 4-річна дівчинка.

В июне прошлого года в Одессе на улице Королева выпала из окна пятого этажа 4-летняя девочка.