В Одессе на Королева из окна выпала 4-летняя девочка

Трагедия случилась днем, 6 июня, на улице Королева, 45/2. Там 4-летний ребенок выпал из окна пятого этажа.
О падении ребенка из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажки на улице Академика Королева, правоохранителям и в “скорую” сообщила прохожая, рассказывают в ГУНП в Одесской области.
По предварительной информации, когда мать была на кухне, а бабушка в другой комнате занималась младшим ребенком, четырехлетняя малышка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала. Сейчас о ней заботятся врачи.
Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала, соседи характеризуют семью положительно.
Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства трагедии. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Правоохранители обращаются к родителям с просьбой следить за детьми, исключать доступ малышей к окнам, устанавливать на них замки-блокираторы или решетки, ведь москитная сетка не способна выдержать вес ребенка.
За последний месяц это уже третий случай падения малолетних детей из окон квартир многоэтажек.
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