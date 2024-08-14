Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Пересыпи трехлетняя девочка выпала из окна на пятом этаже

В Одессе на Пересыпи трехлетняя девочка выпала из окна на пятом этаже

В Одессе погибла маленькая девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок умер до приезда «скорой».

Трагедия произощла сегодня, 14 августа, около 8 часов возле одной из многоэтажек в Пересипском районе.  Тело ребенка обнаружила местная жительница, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что пока мать отошла на кухню, трехлетняя девочка выбралась из кроватки, забралась на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпала из окна.

К сожалению, ребенок умер до приезда «скорой».

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

До этого трагического случая семья в поле зрения правоохранителей не попадала, на учете у социальных служб не состояла.

Полицейские в очередной раз призывают родителей и всех, кто их заменяет, заботиться о безопасности детей:

Не оставляйте малышей без присмотра, исключайте их доступ к окнам, если вы живете в многоэтажных домах. В помещениях с детьми окна следует открывать только на проветривание, блокировать специальными замками или ограждать решетками. Помните, что москитная сетка не способна выдержать вес ребенка.

Ранее, 7 августа этого года, в Южном шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на 6 этаже, пока мама была на кухне.

А в селе Нерубайском Одесской области выпал из окна двухлетний малыш пока его мать была в ванной.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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