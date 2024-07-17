У Южному шестирічна дівчинка випала з вікна 6-го поверху

У Южному шестирічна дівчинка випала з вікна 6-го поверху

У Южному Одеської області шестирічна дитина випала з вікна квартири на 6 поверсі, поки мама була на кухні. На жаль, дівчинка отримала смертельні травми.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Про подію поліцейських сповістили медики. Попередньо встановлено, що дівчинка перебувала в спальній кімнаті одна, поки її 31-річна мати на кілька хвилин відлучилася на кухню. Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку і випала з відчиненого вікна на асфальт.

Від отриманих травм дівчинка померла на місці до приїзду “швидкої”.

У поліції зазначили, що родина до цього трагічного випадку сім’я в поле зору правоохоронців не потрапляла. Мати виховує дитину самостійно.

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Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.

Раніше схожий випадок зі щасливим кінцем трапився в одеському мікрорайоні Черьомушки, де з вікна п’ятиповерхівки випала п’ятирічна дівчинка. На щастя, мала залишилася жива.

 

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