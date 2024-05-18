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В Одесі на Черемушках випала з вікна 5-річна дівчинка

В Одесі на Черемушках випала з вікна 5-річна дівчинка

Нещасний випадок зі щасливим кінцем трапився в одеському мікрорайоні Черемушки: із вікна п’ятиповерхівки випала п’ятирічна дівчинка. На щастя, мала залишилася жива.

Про це пише видання «Думська» із посиланням на власні джерела.

В результаті падіння з третього поверху дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму та травму черевної порожнини. Зараз її життю нічого не загрожує, і вже сьогодні малечу мають виписати з лікарні, де вона не провела й доби.

У дівчинки є дві сестри (18 років та 4 роки) та два брати (12 років та 4 роки). Коли мами не було вдома, діти грали у хованки. Дівчинка залізла на стіл, з нього перелізла на підвіконня. Вікно в цей час було відчинено.

Дитину врятували густі кущі, що ростуть перед будинком. Сім’я живе у хрущовці на Черемушках.

Як повідомлялося раніше, у червні минулого року в Одесі на вулиці Корольова випала з вікна п’ятого поверху 4-річна дівчинка.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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