В Одеській області випала з вікна 2-річна дитина

Про це пише видання «Думська», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними правоохоронців, постраждав дворічний малюк. Коли його мама 2000 року народження вийшла у ванну, він виліз на підвіконня і сперся руками на москітну сітку, яка випала разом із дитиною з вікна другого поверху.

Постраждалу дитину госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттям грудної клітини.

На маму хлопчика склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов’язків (ст.184 КУпАП). Їй загрожує попередження чи штраф від 850 до 1700 гривень.

Раніше нещасний випадок зі щасливим кінцем трапився в одеському мікрорайоні Черьомушки, де з вікна п’ятиповерхівки випала п’ятирічна дівчинка. На щастя, мала залишилася жива.

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