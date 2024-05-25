Посковзнувся на плитах дамби: на Одещині потонув 7-річний хлопчик

За повідомленням обласного управління поліції, дитину без ознак життя виявили ввечері п’ятниці, 24 травня, у ставку неподалік села, де жив хлопчик.

Попередньо поліцейські встановили, що ввечері того дня хлопчик із двома друзями-ровесниками поїхали велосипедами до водойми, щоб купатися. Посковзнувшись на плитах дамби, дитина впала у воду, а її товариші злякалися i поїхали в село. Але розповісти дорослим про подію наважилися не одразу.

Тривогу забив місцевий пастух, виявивши на березі велосипед та дитяче взуття, про що сповістив старосту села. Вони з’ясували, чиї діти каталися біля ставка, і разом із батьками та небайдужими односельцями почали пошуки зниклого. І невдовзі знайшли тіло хлопчика. На місце викликали поліцію.

Ознак насильницької смерті на тілі загиблої дитини поліцейські не виявили. Попередньо причиною його смерті стало утоплення. Але точну причину встановить судово-медична експертиза.

Сім’я хлопчика у полі зору правоохоронців не потрапляла і за місцем проживання характеризується позитивно.

Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок). Триває слідство.

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