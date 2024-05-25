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Посковзнувся на плитах дамби: на Одещині потонув 7-річний хлопчик

Посковзнувся на плитах дамби: на Одещині потонув 7-річний хлопчик

Трагічний нещасний випадок стався ввечері 24 травня в Болградському районі Одеської області: там загинула 7-річна дитина – хлопчик упав у місцевий ставок, а його друзі-однолітки не одразу наважилися розповісти дорослим про те, що сталося.

За повідомленням обласного управління поліції, дитину без ознак життя виявили ввечері п’ятниці, 24 травня, у ставку неподалік села, де жив хлопчик.

Попередньо поліцейські встановили, що ввечері того дня хлопчик із двома друзями-ровесниками поїхали велосипедами до водойми, щоб купатися. Посковзнувшись на плитах дамби, дитина впала у воду, а її товариші злякалися i поїхали в село. Але розповісти дорослим про подію наважилися не одразу.

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Тривогу забив місцевий пастух, виявивши на березі велосипед та дитяче взуття, про що сповістив старосту села. Вони з’ясували, чиї діти каталися біля ставка, і разом із батьками та небайдужими односельцями почали пошуки зниклого. І невдовзі знайшли тіло хлопчика. На місце викликали поліцію.

Ознак насильницької смерті на тілі загиблої дитини поліцейські не виявили. Попередньо причиною його смерті стало утоплення. Але точну причину встановить судово-медична експертиза.

Сім’я хлопчика у полі зору правоохоронців не потрапляла і за місцем проживання характеризується позитивно.

Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок). Триває слідство.

Нагадаємо, в Одесі померла маленька дівчинка Злата – наймолодша жертва ракетного обстрілу міста рашистами увечері 29 квітня.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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