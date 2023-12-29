В Одесі та області оголошено жалобу

У зв’язку з трагедією, яка сталася в Одесі внаслідок ворожої атаки та призвела до загибелі чотирьох людей, 30 грудня оголошено днем жалоби.
Про це повідомили у прес-службі мерії та Одеської ОВА.
У зв’язку з трагедією, яка сталася 29 грудня 2023 року внаслідок ворожої атаки на Одесу та призвела до загибелі людей, 30 грудня оголошено днем жалоби в Одесі та області.
На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено прапори з жалобними стрічками.
Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та розважальних заходів.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Одеси Геннадій Труханов.
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Вночі та вранці 29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Одесі.
В результаті ворожої атаки 3 ракети потрапили в житлові будинки міста: приватний будинок зруйнований вщент, триповерховий багатоквартирний – зазнав критичних руйнувань, в одному з житлових комплексів ракета розірвалася всередині багатоповерхівки. Масштабні пожежі ліквідовано.
Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, у тому числі навчальні заклади, церкву, магазини, інші житлові будинки та автомобілі.
Відомо про 4 загиблих та 26 постраждалих, серед яких 6-річний хлопчик та 8-річна дівчинка, а також 5 правоохоронців.
Потерпілим у лікарнях надається необхідна медична допомога. На місцях працюють оперативні штаби, куди можуть звертатися усі жителі, чиє житло постраждало внаслідок ворожої атаки.