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В Одесі та області оголошено жалобу

В Одесі та області оголошено жалобу

У зв’язку з трагедією, яка сталася в Одесі внаслідок ворожої атаки та призвела до загибелі чотирьох людей, 30 грудня оголошено днем жалоби.

Про це повідомили у прес-службі мерії та Одеської ОВА.

У зв’язку з трагедією, яка сталася 29 грудня 2023 року внаслідок ворожої атаки на Одесу та призвела до загибелі людей, 30 грудня оголошено днем жалоби в Одесі та області.

На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено прапори з жалобними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та розважальних заходів.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Вночі та вранці 29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Одесі.

В результаті ворожої атаки 3 ракети потрапили в житлові будинки міста: приватний будинок зруйнований вщент, триповерховий багатоквартирний – зазнав критичних руйнувань, в одному з житлових комплексів ракета розірвалася всередині багатоповерхівки. Масштабні пожежі ліквідовано.

Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, у тому числі навчальні заклади, церкву, магазини, інші житлові будинки та автомобілі.

Відомо про 4 загиблих та 26 постраждалих, серед яких 6-річний хлопчик та 8-річна дівчинка, а також 5 правоохоронців.

Потерпілим у лікарнях надається необхідна медична допомога. На місцях працюють оперативні штаби, куди можуть звертатися усі жителі, чиє житло постраждало внаслідок ворожої атаки.

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