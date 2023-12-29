В Одесі та області оголошено жалобу

Про це повідомили у прес-службі мерії та Одеської ОВА.

У зв’язку з трагедією, яка сталася 29 грудня 2023 року внаслідок ворожої атаки на Одесу та призвела до загибелі людей, 30 грудня оголошено днем жалоби в Одесі та області.

На будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено прапори з жалобними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та розважальних заходів.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Вночі та вранці 29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Одесі.

В результаті ворожої атаки 3 ракети потрапили в житлові будинки міста: приватний будинок зруйнований вщент, триповерховий багатоквартирний – зазнав критичних руйнувань, в одному з житлових комплексів ракета розірвалася всередині багатоповерхівки. Масштабні пожежі ліквідовано.

Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено кілька десятків будівель, у тому числі навчальні заклади, церкву, магазини, інші житлові будинки та автомобілі.

Відомо про 4 загиблих та 26 постраждалих, серед яких 6-річний хлопчик та 8-річна дівчинка, а також 5 правоохоронців.

Потерпілим у лікарнях надається необхідна медична допомога. На місцях працюють оперативні штаби, куди можуть звертатися усі жителі, чиє житло постраждало внаслідок ворожої атаки.