Ракетна атака по всій Україні: в Одесі чути вибухи

Про це повідомляють моніторингові канали, а також офіційний канал Повітряних сил ЗСУ.

На Одесу йде масована ракетна атака. У місті чути гучні вибухи.

За попередньою інформацією постраждала одна зі шкіл, там вилетіли вікна, повідомляють місцеві телеграм-канали. Також надходить інформація про ще один прильот у багатоквартирний будинок в місті.

Також одесити в місцевих чатах пишуть, що чутно звуки прольоту ракет.

Чекаємо офіційну інформацію про атаку на місто та її наслідки.

Також гучні вибухи чути в інших містах України. З самого ранку пролунало близько 10 вибухів у Харкові – місто накривають ракетами С-300.

Місцеві телеграм-канали міста Дніпро пишуть про приліт ракети до ТРЦ.

У Києві місцева влада пише про вибухи в місті. Наразі відомо про пʼятьох травмованих, повідомив міський голова Кличко. Одну людину ушпиталили.

Також, за інформацією мера Києва, вибухом пошкоджена будівля станції метро «Лукʼянівська». Станція працює як укриття. Поїзди на станції не зупиняються.

Також чути вибухи у Запоріжжі, Миргороді, Черкасах.

Мешканців України просять перебувати у укриттях до відбою повітряної тривоги.

Підготовка до атаки

Ще вночі 8 бортів російських бомбардувальників Ту-95МС вилетіли з аеродрому “Олень”. На ранок вони були біля зон пусків ракет, а вже до 7 ранку перші крилаті ракети досягли України.

Як повідомили у телелеграм-каналі “Миколаївський Ванек”, зранку випустили ракети щонайменше 11 бортів ТУ-95МС.

Є інформація про 2 додаткові, які були в районі Каспію, тобто всього 13 бортів ТУ-95мс, але не можу цього поки що на 100% підтвердити, –

написали каналом.

Нагадуємо, відео та фото роботи сил ППО та наслідків атаки не публікуємо до появи офіційної інформації.

Довідка.

Ту-95МС – це стратегічний бомбардувальник, який може летіти на відстань до 13 тис. кілометрів, що має на озброєнні бомби або ракети. Він був створений в СРСР у 1950-х роках, щоб атакувати США ядерною зброєю. Наразі Росія використовує ці крилаті машини для обстрілів України крилатими ракетами.

Літак має чотири потужні двигуни з гвинтами, може летіти зі швидкістю до 920 км/год. Може нести до шести крилатих ракет з поразкою до 5500 км.

Фото Ту-95 МС ілюстративне