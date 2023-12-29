В Одессе и области объявлен траур

В связи с трагедией, которая произошла в Одессе в результате вражеской атаки и привела к гибели четырех людей, 30 декабря объявлен днем траура.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии и Одесской ОВА.
В связи с трагедией, которая произошла 29 декабря 2023 года в результате вражеской атаки на Одессу и привела к гибели людей, 30 декабря объявлен днем траура в Одессе и области.
На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будут приспущены флаги с траурными лентами.
Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.
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Ночью и утром 29 декабря враг нанес массированный ракетный удар по Одессе.
В результате вражеской атаки 3 ракеты попали в жилые дома города: частный дом разрушен до основания, трехэтажный многоквартирный – испытал критические разрушения, в одном из жилых комплексов ракета разорвалась внутри многоэтажки. Масштабные пожары ликвидированы.
Взрывными волнами и обломками сбитых ракет повреждены несколько десятков зданий, в том числе учебные заведения, церковь, магазины, другие жилые дома и автомобили.
Известно о 4 погибших и 26 пострадавших, среди которых 6-летний мальчик и 8-летняя девочка, а также 5 правоохранителей.
Пострадавшим в больницах предоставляется необходимая медицинская помощь. На местах работают оперативные штабы, куда могут обращаться все жители, чье жилье пострадало в результате вражеской атаки.