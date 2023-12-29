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Нічний обстріл Одеси “шахедами”: наслідки влучань у багатоповерхівку в центрі міста (фото, відео)

Нічний обстріл Одеси “шахедами”: наслідки влучань у багатоповерхівку в центрі міста (фото, відео)

Росіяни пізно увечері 28 грудня атакували в черговий раз Одесу дронами-камікадзе, маршрут яких прокладають над житловими кварталами. 

ВАЖЛИВО! Після обстрілу дронами росія атакувала місто крилатими ракетами. Внаслідок цього зайнялася ще одна багатоповерхівка. Є загиблі та багато поранених. Подробиці в публікації: Ракетна атака по всій Україні – в Одесі є загиблі, багато поранених

Як повідомили в Силах оборони півдня України, переважна більшість ворожих БпЛА типу “Shahed-131/136” заходила на удар з напрямку тимчасово окупованого Криму.

Усього силами оборони було знищено 14 дронів-камікадзе:

  • 10 на Одещині,
  • 3 на Миколаївщині,
  • 1 на Херсонщині.

В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об’єктів інфраструктури.

А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

атака шахеда
атака шахеда
атака шахеда

Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

На відео чутно крики людей та смолоскип вогню. Як пишуть одесити, було дуже багато диму, на вулицях поряд з постраждалим будинком було важко дихати.

атака шахеда

На фото видно наслідки після гасіння пожежі, яка сталася на верхніх поверхах багатоповерхівки.

атака шахеда
атака шахеда

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Вже зранку  працюватиме оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці будинку щодо отримання допомоги за пошкоджене житло.

Але на ранок внаслідок ракетної атаки постраждав ще один ЖК. Зруйновано кілька поверхів. На місці влучання пожежа. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування поки що немає.

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