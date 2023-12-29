Для одеситів, чиє житло постраждало від обстрілів, працює оперативний штаб: адреси

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

29 грудня для багатьох одеситів стало трагічним днем. Люди в одну мить залишилися без житла в холодну пору року. Для мешканців пошкоджених будинків у Хаджибейському районі Одеси почав працювати оперативний штаб.

Він працюватиме сьогодні та у найближчі кілька днів з 9:00 до 16:00 години. Звертатись можна за наступними адресами:

вул. Середня, 24,

вул. Картамишівська, 14,

вул. Зелена, 44 (біля Храму).

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Як повідомляють в Одеській міськраді, співробітники Хаджибейської районної адміністрації та представники інших комунальних служб на місці приймають заяви від мешканців постраждалих будинків та квартир.

Також в штабі надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення на відновлення вікон та дверей.

Окрім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова 22, за графіком з 8:30 до 17:00 або за телефонами: (048)-734-95-28, (048)-734-95-29

Як повідомив голова Одеської ОВА, внаслідок сьогоднішніх нічної та ранкової атак росіян в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші – багатоповерхівки. Близько 70 квартир зазнали руйнувань різного ступеня.