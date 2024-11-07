В Одесі скоро подорожчає паркування – де і на скільки

Про це пише «Думська», посилаючись на рішення, ухвалене одноголосно на засіданні виконкому Одеської міськради.

Йдеться про 48 парковок, розташованих у центральній частині міста. Зокрема, згідно з проектом рішення, коефіцієнт, що враховує місце розташування майданчиків для платного паркування, було змінено з 1 на 1,2.

Як пояснили в одеській мерії, ці цифри є частиною формули, з якої вираховується вартість паркування. Також вона враховує зростання мінімальної зарплати та інші показники. На підставі коефіцієнтів і перераховуватимуть вартість. Швидше за все, вона зміниться, але наскільки і де поки сказати важко.

«Можливо не скрізь», – зазначили у мерії.

За даними джерел «Думської», може йтися про підвищення вартості паркування в центральній частині з 20 до 30 гривень. На думку голови транспортної комісії міськради Петра Обухова, якщо таке рішення і буде ухвалено, то великої користі бюджету не принесе.

«На мій погляд, це марне рішення, яке може навіть призвести до зниження доходів від паркування. Наразі частина автомобілістів дійшли висновку, що простіше і дешевше зрідка платити штраф за несплату паркування, ніж оплачувати його за тарифом 20 грн/год. Підвищення тарифу лише збільшить частку таких водіїв. Правильніше було б налагодити роботу інспекторів паркування з контролю оплати паркування. За останній рік платних паркувальних місць стало набагато більше, а паркувальні інспектори зайняті здебільшого порушеннями правил зупинки, а не несплатою паркування», – вважає голова транспортної комісії міськради.

Нагадаємо, раніше в Одесі зробили платними дві сотні паркомісць навколо відомого парку.