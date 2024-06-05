Як користуватися парковками в центрі міста: відповіді на актуальні запитання

Як користуватися парковками в центрі міста: відповіді на актуальні запитання

Останнім часом у центрі Одеси з’явилися муніципальні парковки, користуючись якими, водії мають оплачувати паркувальні місця виключно онлайн. Вимагати оплати готівкою — незаконно. Усі кошти, отримані від роботи нових парковок, мають надходити до міського бюджету. Водночас у деяких автомобілістів виникають запитання щодо користування новими паркувальними майданчиками. Відповідаємо на найактуальніші.

Режим роботи парковки

Режим роботи майданчиків для платного паркування встановлено рішенням виконкому Одеської міськради. Оплачувати паркувальне місце потрібно в будні дні з 9.00 до 18.00.

З 18.00 до 9.00 паркуватися можна безкоштовно. Також не треба платити за паркування у вихідні та святкові дні.

Територія платного паркування обмежена спеціальними знаками, встановленими по обидва боки майданчика.

Кому і скільки платити?

Єдиним оператором майданчиків для платного паркування в центральній частині Одеси є комунальне підприємство «Одестранспарксервіс».

Вартість години паркування в зазначений час роботи — 20 гривень.

Коли оплачувати паркування?

Заплатити за послугу треба одразу ж: зайнявши місце на майданчику, у перші 10 хвилин слід оплатити весь час, протягом якого водій збирається залишити тут машину, — тобто авансом, і, якщо знадобиться, — подовжити, повторно оплативши послугу.

Інформацію про перерахування грошей і тривалість оплаченої послуги паркувальні інспектори департаменту отримують негайно.

Оплата паркування за допомогою QR-коду

Оплатити паркування можна різними способами. По-перше — за допомогою QR-коду. Він нанесений на інформаційні табло, встановлені в найвидніших місцях на кожній муніципальній парковці.

Для оплати потрібно відкрити додаток «Приват-24». Потім — просканувати QR-код. Під час першої транзакції слід вказати марку і номер транспортного засобу — букви і цифри.

Оплата в мобільному додатку

Оплатити паркування можна, встановивши на мобільний телефон додаток «Парковки Одеси».

У застосунку є карта, на якій позначені всі платні парковки міста. Водій обирає майданчик, де знаходиться його машина, і оплачує послугу. Тобто — використовуючи мобільний додаток, можна заплатити дистанційно. Також у застосунку передбачено таймер зворотного відліку, але внести додаткову суму необхідно, поки не закінчився оплачений час. В іншому разі водія оштрафують.

А ось якщо ви заплатили, наприклад, за три години, а прийшли через годину — невикористані гроші повернути не вдасться.

Оплата через термінал

Заплатити за паркування можна і готівкою в терміналах, встановлених біля паркувальних майданчиків. Дані про свій автомобіль необхідно вносити без помилок: букви, цифри, знову букви — без пробілів. Якщо у водія іменний номер — для оплати потрібно ввести саме його, а не той, який вказано в техпаспорті.

Якщо дані буде внесено неправильно — на водія чекає штраф.

Який штраф за несплату?

Оплату за паркування контролюють муніципальні паркувальні інспектори. Роблять вони це за допомогою планшетів, підключених до автоматизованої системи. У разі несплати автовласникові буде виписано штраф.  Так само як за паркування в забороненому місці. Розмір штрафу становить 20-кратну вартість однієї години паркування — 400 гривень.

Чи діють паркувальні абонементи?

Для постійного користування паркувальним місцем у центрі міста можна придбати абонемент. За надання послуги протягом місяця доведеться заплатити 2000 гривень. Абонемент на рік коштує 22000 гривень. Для оформлення абонементів необхідно звернутися в «Одестранспарксервіс» за адресою: вул. Ніжинська, 51. Телефон: (048) 705-11-92.

Для кого парковка буде безкоштовною?

КП «Одестранспарксервіс» надає пільги людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, чорнобильцям і представникам міжнародних дипломатичних установ. Для них парковка буде безкоштовною.

Єдина умова — розміщення під лобовим склом завіреної копії відповідного посвідчення.

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Вероника Поліщук ПРОФІЛЬ
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