В Одессе скоро подорожает парковка – где и на сколько

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на решение, принятое единогласно на заседании исполкома Одесского горсовета.

Речь идет о 48 парковках, расположенных в центральной части города. В частности, согласно проекту решения, коэффициент, учитывающий месторасположение площадок для платной парковки, был изменен с 1 на 1,2.

Как пояснили в одесской мэрии, эти цифры являются частью формулы, из которой высчитывается стоимость парковки. Также она учитывает рост минимальной зарплаты и другие показатели. На основании коэффициентов и будут перерасчитывать стоимость. Скорее всего, она поменяется, но насколько и где, пока сказать сложно.

«Возможно не везде», – отметили в мэрии.

По данным источников «Думской», речь может идти о повышении стоимости парковки в центральной части с 20 до 30 гривен. По мнению главы транспортной комиссии горсовета Петра Обухова, если такое решение и будет принято, то большой пользы бюджету не принесет.

«На мой взгляд, это бесполезное решение, которое может даже привести к снижению доходов от парковки. На данный момент часть автомобилистов пришли к выводу, что проще и дешевле изредка платить штраф за неоплату парковки, чем оплачивать ее по тарифу 20 грн/час. Повышение тарифа лишь увеличит долю таких водителей. Правильнее было бы наладить работу парковочных инспекторов по контролю оплаты парковки. За последний год платных парковочных мест стало намного больше, а парковочные инспекторы заняты в основном нарушениями правил остановки, а не неоплатой парковки», – полагает глава транспортной комиссии горсовета.

Напомним, ранее в Одессе сделали платными две сотни паркомест вокруг известного парка.