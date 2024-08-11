В Одесі шукають підрядника для ремонту висотки, куди влучила російська ракета

Відповідний тендер опублікував на Prozorro департамент міського господарства Одеської міськради. Вартість робіт оцінили у 32,7 млн ​​гривень.

Прийом пропозицій триватиме до 24 серпня поточного року, а сам аукціон призначено на 26 серпня.

Відповідно до умов тендеру, виконати роботи переможець торгів має до 31 грудня 2025 року. При цьому він повинен “гарантувати належну якість використаних матеріалів, виробів, обладнання, виконаних робіт і можливість експлуатації об’єкта протягом 10 років після здачі”.

Зокрема, підрядник має:

провести демонтаж зруйнованих елементів;

відремонтувати фасад;

здійснити оздоблювальні роботи;

відновити систему водопостачання, опалення та вентиляції у квартирах та місцях загального користування;

відремонтувати каналізаційну систему, ліфти та інше.

Нагадаємо, рано вранці 29 грудня 2023 року Україна пережила масовану ракетну атаку рашистів. В Одесі найбільше постраждала житлова висотка у ЖК «Люксембург» на вулиці Середній, що на Молдаванці: ракета повністю зруйнувала 4-й поверх, також було частково зруйновано ще кілька поверхів.

Тоді загинули 3 особи, ще 15 людей отримали поранення, зокрема діти 6 та 8 років. Було зруйновано 20 квартир. Вибуховою хвилею також було пошкоджено сусідні житлові будинки та нежитлові споруди.

Як зазначали в мерії, в момент удару опорні конструкції будинку витримали, але було висловлено побоювання, що будинок під загрозою обвалення, і необхідно терміново провести протиарійні роботи.

Перші будівельні роботи в “Люксембурзі” стартували 2 лютого 2024 року. На позачерговій сесії міськради, що відбулася 17 січня 2024 року, на відновлення ЖК виділили 42 млн грн з яких 7 млн ​​– саме на першочергові протиаварійні роботи.

Фото Тамілі Терзян