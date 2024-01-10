В Одессе ищут водителей на троллейбусы: условия

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В мэрии отметили, что дефицит водителей связан с мобилизацией — 10% коллектива КП «Одесгорэлектротранс» служат в рядах ВСУ. Так что одесситы и иногородние могут попробовать себя в новой профессии — водителя троллейбуса или кондуктора трамвая.

Бесплатные курсы водителя троллейбуса

Возраст – от 21 года. Обязательное условие — наличие сертификатов от нарколога и психиатра.

Иногородним предоставляется место в общежитии.

Сроки обучения – 4,5 месяца. После получения категории «Т» трудоустройство гарантировано.

Бесплатное обучение будет проходить на базе учебно-курсового комбината по ул. Водопроводная,1.

Телефон: 050 309 42 45

Кондуктор трамвая

Кандидатам предлагают:

полный социальный пакет: отпуска /больничные,

гибкий график работы (1,2 смены на выбор)

стабильные выплаты з/п (от 9 тысяч грн)

Требования:

стресоустойчивость, активность в работе,

соблюдение служебных обязанностей,

опрятный внешний вид,

знание государственного языка,

без вредных привычек

Обращаться по адресу ул.Водопроводная 1.

Телефоны: 0 50 309 42 45, 717 54 77

О закулисье троллейбусной жизни «Одесская жизнь» рассказывала в статье: Вся правда о «рогатых»: что рассказывает водитель, который проработал на троллейбусе почти полвека?