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В Одессе ищут водителей на троллейбусы: условия

В Одессе ищут водителей на троллейбусы: условия

В связи с мобилизацией Одесса остро нуждается в водителях общественного транспорта. Поэтому всех желающих приглашают на бесплатные курсы водителя троллейбуса.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В мэрии отметили, что дефицит водителей связан с мобилизацией — 10% коллектива КП «Одесгорэлектротранс» служат в рядах ВСУ. Так что одесситы и иногородние могут попробовать себя в новой профессии — водителя троллейбуса или кондуктора трамвая.

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Бесплатные курсы водителя троллейбуса

Возраст – от 21 года. Обязательное условие — наличие сертификатов от нарколога и психиатра.

Иногородним предоставляется место в общежитии.

Сроки обучения – 4,5 месяца. После получения категории «Т» трудоустройство гарантировано.

Бесплатное обучение будет проходить на базе учебно-курсового комбината по ул. Водопроводная,1.

Телефон: 050 309 42 45

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Кондуктор трамвая

Кандидатам предлагают:

  • полный социальный пакет: отпуска /больничные,
  • гибкий график работы (1,2 смены на выбор)
  • стабильные выплаты з/п (от 9 тысяч грн)

Требования:

  • стресоустойчивость, активность в работе,
  • соблюдение служебных обязанностей,
  • опрятный внешний вид,
  • знание государственного языка,
  • без вредных привычек

Обращаться по адресу ул.Водопроводная 1.

Телефоны: 0 50 309 42 45, 717 54 77

О закулисье троллейбусной жизни «Одесская жизнь» рассказывала в статье: Вся правда о «рогатых»: что рассказывает водитель, который проработал на троллейбусе почти полвека?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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