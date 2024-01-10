В Одессе ищут водителей на троллейбусы: условия

В связи с мобилизацией Одесса остро нуждается в водителях общественного транспорта. Поэтому всех желающих приглашают на бесплатные курсы водителя троллейбуса.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
В мэрии отметили, что дефицит водителей связан с мобилизацией — 10% коллектива КП «Одесгорэлектротранс» служат в рядах ВСУ. Так что одесситы и иногородние могут попробовать себя в новой профессии — водителя троллейбуса или кондуктора трамвая.
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Бесплатные курсы водителя троллейбуса
Возраст – от 21 года. Обязательное условие — наличие сертификатов от нарколога и психиатра.
Иногородним предоставляется место в общежитии.
Сроки обучения – 4,5 месяца. После получения категории «Т» трудоустройство гарантировано.
Бесплатное обучение будет проходить на базе учебно-курсового комбината по ул. Водопроводная,1.
Телефон: 050 309 42 45
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Кондуктор трамвая
Кандидатам предлагают:
- полный социальный пакет: отпуска /больничные,
- гибкий график работы (1,2 смены на выбор)
- стабильные выплаты з/п (от 9 тысяч грн)
Требования:
- стресоустойчивость, активность в работе,
- соблюдение служебных обязанностей,
- опрятный внешний вид,
- знание государственного языка,
- без вредных привычек
Обращаться по адресу ул.Водопроводная 1.
Телефоны: 0 50 309 42 45, 717 54 77
О закулисье троллейбусной жизни «Одесская жизнь» рассказывала в статье: Вся правда о «рогатых»: что рассказывает водитель, который проработал на троллейбусе почти полвека?