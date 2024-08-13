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В Одесі розпочався ремонт котельні в Пересипському районі: допомогу надали партнери

В Одесі розпочався ремонт котельні в Пересипському районі: допомогу надали партнери

В Одесі на Паустовського розпочався ремонт котельні “Північна-2”, яка постраждала під час урагану в ніч на 27 листопада 2023 року. Допомогу в реконструкції димової труби котельні надасть UNICEF.

Організація виділяє кошти в розмірі 60 мільйонів гривень на реконструкцію димової труби, що впала, і газоходів котельні.

Це результати партнерства між Представництвом Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Одесі та КП “Теплопостачання міста Одеси”, яке велося протягом останніх шести місяців. Про це повідомили в мерії Одеси.

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Зараз триває облаштування фундаменту і процес виготовлення конструкцій нової труби.

Роботи виконує компанія “Інвентум”, що спеціалізується на реконструкції та модернізації промислових печей різних типів, газоходів, парових котлів та іншого енергетичного обладнання.

Роботи планують завершити до 1 листопада.

“Тепер головне завдання – відбудувати нашу знамениту трубу вчасно. Особисто у мене сумнівів у професіоналізмі підрядників і фахівців немає. 120 000 одеситів будуть забезпечені теплом із початком опалювального сезону”, – зазначила заступниця міського голови Ганна Позднякова.

Нагадаємо, вночі з 26 на 27 листопада через шквальний вітер було пошкоджено частину труби на котельні “Північна-2”, розташованій у Пересипському районі Одеси. Котельня обслуговує 10 дитячих садочків, 9 шкіл і 6 закладів медицини. Загалом, котельня надає тепло 120 000 одеситів.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що стометрова труба впала не тільки через потужний вітер, а й через неякісне виконання робіт під час її будівництва.

 

 

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