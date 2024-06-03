Руйнування котельні в Пересипському районі: у скільки обійдеться відновлення

Про це інформує система держзакупівель Prozorro.

Аукціон має відбутися 17 червня. Роботи мають завершити до 1 листопада 2024 року.

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Нагадаємо, йдеться про трубу котельні “Північна-2” на вулиці Паустовській. Вона була зруйнована під час сильних поривів вітру 27 листопада минулого року. Ця котельня забезпечує теплом 120 тисяч жителів, 10 дитячих садочків, 9 шкіл і 6 медичних закладів у Пересипському районі міста.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що стометрова труба впала не тільки через потужний вітер, а й через неякісне виконання робіт під час її будівництва.

У мерії попередньо вважали, що ремонт труби котельні «Північна-2» може коштувати 45-50 мільйонів.