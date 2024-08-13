В Одессе начался ремонт котельной в Пересыпском районе: помощь оказали партнеры

В Одессе на Паустовского начался ремонт котельной «Северная-2», которая пострадала во время урагана в ночь на 27 ноября 2023 года. Помощь в реконструкции дымовой трубы котельной окажет UNICEF.
Организация выделяет средства в размере 60 миллионов гривен на реконструкцию рухнувшей дымовой трубы и газоходов котельной.
Это результаты партнерства между Представительством Детского фонда ООН (UNICEF) в Одессе и КП «Теплоснабжение города Одессы», которое велось в течение последних шести месяцев. Об этом сообщили в мэрии Одессы.
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Сейчас идет обустройство фундамента и процесс изготовления конструкций новой трубы.
Работы выполняет компания «Инвентум», специализирующаяся в реконструкции и модернизации промышленных печей различных типов, газоходов, паровых котлов и другого энергетического оборудования.
Работы планируют завершить до 1 ноября.
«Теперь главная задача — отстроить нашу знаменитую трубу вовремя. Лично у меня сомнений в профессионализме подрядчиков и специалистов нет. 120 000 одесситов будут обеспечены теплом с началом отопительного сезона», — отметила заместитель городского головы Анна Позднякова.
Напомним, ночью с 26 на 27 ноября из-за шквального ветра была повреждена часть трубы на котельной «Северная-2», расположенной в Пересыпском районе Одессы. Котельная обслуживает 10 детских садов, 9 школ и 6 учреждений медицины. В общем, котельная предоставляет тепло 120 000 одесситов.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что стометровая труба упала не только из-за мощного ветра, но и из-за некачественного выполнения работ во время ее строительства.