В Одессе начался ремонт котельной в Пересыпском районе: помощь оказали партнеры

Организация выделяет средства в размере 60 миллионов гривен на реконструкцию рухнувшей дымовой трубы и газоходов котельной.

Это результаты партнерства между Представительством Детского фонда ООН (UNICEF) в Одессе и КП «Теплоснабжение города Одессы», которое велось в течение последних шести месяцев. Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Сейчас идет обустройство фундамента и процесс изготовления конструкций новой трубы.



Работы выполняет компания «Инвентум», специализирующаяся в реконструкции и модернизации промышленных печей различных типов, газоходов, паровых котлов и другого энергетического оборудования.

Работы планируют завершить до 1 ноября.

«Теперь главная задача — отстроить нашу знаменитую трубу вовремя. Лично у меня сомнений в профессионализме подрядчиков и специалистов нет. 120 000 одесситов будут обеспечены теплом с началом отопительного сезона», — отметила заместитель городского головы Анна Позднякова.

Напомним, ночью с 26 на 27 ноября из-за шквального ветра была повреждена часть трубы на котельной «Северная-2», расположенной в Пересыпском районе Одессы. Котельная обслуживает 10 детских садов, 9 школ и 6 учреждений медицины. В общем, котельная предоставляет тепло 120 000 одесситов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что стометровая труба упала не только из-за мощного ветра, но и из-за некачественного выполнения работ во время ее строительства.