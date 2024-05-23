Новини Одеси та Одеської області

Зношені ліфти в Одесі: скільки замінять і відремонтують цього року

Зношені ліфти в Одесі: скільки замінять і відремонтують цього року

На 2024 рік в Одесі заплановано заміну 69 ліфтів, за умови виділення фінансування. З міського бюджету вже виділено кошти на ремонт 37 ліфтів, які відпрацювали понад 25 років.

Про це стало відомо під час виїзної наради з ремонту та заміни ліфтів, яку провів мер Одеси Геннадій Труханов.

З 2016 року в місті замінили понад 1,5 тисячі ліфтів. У 2022 році ухвалили нову Програму, але через початок повномасштабної війни вона так і не запрацювала.

Читайте також: Як в Одесі будувалися «чешки», «харківки» та «югославки»

Мер нагадав, що заміна одного ліфта обходиться бюджету від 1,5 до 2,3 мільйона гривень – залежно від поверховості будинку і вантажопідйомності ліфта.

“Сьогодні громада продовжує допомагати армії. Але наші хлопці також воюють за те, щоб їхні родини в тилу отримували нормальні послуги. Щоб їхні батьки похилого віку або дружина з коляскою мали можливість користуватися ліфтом, а не пересуватися сходами”, – зазначив Одеський міський голова.

На нараді також обговорили проблемні питання. Серед основних – брак фахівців, проблема з комплектуючими та зміна постачальників і логістики.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що цільову програму з модернізації ліфтів продовжили до 2026 року. У міськраді кажуть, що в термін не вклалися через брак грошей і підрядників. До того ж необхідні для ліфтів запчастини раніше закуповували в Білорусі. А після 24 лютого 2022 року довелося шукати нових постачальників у європейських країнах.Зношені ліфти в Одесі: скільки замінять і відремонтують цього року

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Чи буде безпечним курортний сезон в Одесі-2024
    Чи буде безпечним курортний сезон в Одесі-2024

    Тож який саме сезон розпочнеться в Одесі у червні за умови відсутності катастроф? На це питання сьогодні дуже складно відповісти, бо у міськраді говорять про курортний, у ОВА — про пляжний та оздоровчий. Аби отримати хоч якусь конкретику, звернулися до заступниці директора департаменту інформації та цифрових рішень ОМР Наталі Мальцевої с пропозицією про організацію інтерв’ю з керівником департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іваном Ліптугою. Саме він заявив на прес-конференції про те, що сезон відпочинку в Одесі буде. Оскільки відповіді не отримали, вимушені розбиратися із тим, як відбувається підготовка до сезону, самотужки.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Одеса допоможе захисникам Харкова – рішення депутатів міськради
    Одеса допоможе захисникам Харкова – рішення депутатів міськради

    Одеса направить 36 мільйонів гривень бригадам, що воюють у Харківській області. Це питання було єдиним на порядку денному на позачерговій сесії Одеської міськради 22 травня.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Коли в Одесі знову почнуть вимикати світло за графіками?
    Коли в Одесі знову почнуть вимикати світло за графіками?

    Сьогодні, у вівторок, 21 травня 2024 року, НЕК «Укренерго» скасував ліміти споживання електроенергії з 11:00 до 17:00. У компанії пояснили, що дефіцит електроенергії зменшився завдяки активній роботі сонячних електростанцій.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Втамовує спрагу і корисний для здоров’я: 10 фактів про чай, які має знати кожен (Відео)
    Втамовує спрагу і корисний для здоров’я: 10 фактів про чай, які має знати кожен (Відео)

    Чай у більшості асоціюється з неспішністю, розміреністю і навіть медитацією. А ще, саме цей напій відмінно втамовує спрагу в літню спеку і рятує від зневоднення. До Всесвітнього дня чаю «Одеське життя» підготувало інтерв’ю з Євгеном Доринським — власником кав’ярні «Книгарня-кав’ярня» і дізналося багато корисного про цей дивовижний напій.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Війна, день 818-й: вночі Одеську область масово атакували “шахеди”
    Війна, день 818-й: вночі Одеську область масово атакували “шахеди”

    Розпочалася 818-та доба повномасштабної російської агресії проти України. Уночі в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через нову масовану атаку “шахедів”. На фронті Сили оборони завдають ворогу ефективного вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk