Про це стало відомо під час виїзної наради з ремонту та заміни ліфтів, яку провів мер Одеси Геннадій Труханов.

З 2016 року в місті замінили понад 1,5 тисячі ліфтів. У 2022 році ухвалили нову Програму, але через початок повномасштабної війни вона так і не запрацювала.

Мер нагадав, що заміна одного ліфта обходиться бюджету від 1,5 до 2,3 мільйона гривень – залежно від поверховості будинку і вантажопідйомності ліфта.

“Сьогодні громада продовжує допомагати армії. Але наші хлопці також воюють за те, щоб їхні родини в тилу отримували нормальні послуги. Щоб їхні батьки похилого віку або дружина з коляскою мали можливість користуватися ліфтом, а не пересуватися сходами”, – зазначив Одеський міський голова.

На нараді також обговорили проблемні питання. Серед основних – брак фахівців, проблема з комплектуючими та зміна постачальників і логістики.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що цільову програму з модернізації ліфтів продовжили до 2026 року. У міськраді кажуть, що в термін не вклалися через брак грошей і підрядників. До того ж необхідні для ліфтів запчастини раніше закуповували в Білорусі. А після 24 лютого 2022 року довелося шукати нових постачальників у європейських країнах.Зношені ліфти в Одесі: скільки замінять і відремонтують цього року