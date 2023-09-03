В Одесі розпочалося обговорення перейменування ще 39 вулиць

Проводяться консультації з громадськістю у формі електронного обговорення щодо перейменування топонімічних об’єктів Одеси.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Наведені варіанти нових назв враховують рекомендації Історико-топонімічної комісії при Виконавчому комітеті Одеської міської ради (засідання від 20 липня 2023 року),

Електронне обговорення проводиться з 02 вересня до 10.00 01 жовтня 2023 року на веб-порталі Одеської міської ради «Соціально активний громадянин»: citizen.omr.gov.ua у спеціальному електронному сервісі «Суспільство ». Процес електронного обговорення відображається в електронному сервісі як реальний час.

До участі в електронному обговоренні допускаються члени територіального товариства м. Одеси, які на момент обговорення досягли вісімнадцяти років та місце проживання яких зареєстровано/задекларовано на території м. Одеси.

Електронний сервіс «Громадське обговорення» є загальнодоступним і передбачає створення особистого онлайн-кабінету для здійснення процедури електронного обговорення.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача з використанням електронної аутентифікації користувача в сервісі електронної аутентифікації інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису (на файловому, хмарної або інших захищених носіях), сервісу Дія. НБУ тощо. та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

дата народження;

адреса проживання;

контактні дані для зв’язку з користувачем (електронна пошта, мобільний телефон).

Електронне обговорення проводиться по кожному об’єкту топонімики окремо шляхом вибору відповіді “Так” / “Ні” у спеціальній формі, яка передбачає внесення обґрунтованого зауваження (за бажанням користувача).

Список вулиць, для яких запропоновано нові назви:

Авдєєва-Чорноморського вулиця – Одеської громади вулиця Академіка Вавілова вулиця – Сергія Єфремова вулиця Академіка Вільямса провулок – Карпенка-Карого перевулок Гаршина вулиця – Давида Бурлюка вулиця Гаршина перевулок – Соні Делоне перевулок Глазунова вулиця – Ніковського вулиця Дмитрія Донського – Дмитрівська вулиця Дмитрія Донського перевулок – Лазурського перевулок Новгородська вулиця – Михайла Жука вулиця Новгородський перевулок – Двірниковий перевулок Петрашевського вулиця – Леся Курбаса вулиця Тимірязєва вулиця – Айвазовського вулиця Шолохова провулок – Волокідіна перевулок Суворовська 1-ша вулиця – Петра Біціллі вулиця Суворовська 2-а вулиця – Бардаха вулиця Суворовська 3-тя вулиця – Миколи Пільчикова вулиця Суворовська 4-та вулиця – Йосипа Фішера вулиця Суворовська 5-та вулиця – Цесевича вулиця Суворовська 6-та вулиця – Баринштейна вулиця Суворовська 7-ма вулиця – Євгена Крамаренка вулиця Суворовська 8-ма вулиця – Володимира Антоновича вулиця Суворовська 9-та вулиця – Лазурського вулиця Суворовська 10-та вулиця – Олександра Богомольця вулиця Суворовська 11-та вулиця – Яна Длугоша вулиця Суворовська 12 вулиця – Юрія Кондратюка вулиця Суворовська 13 вулиця – Миколи Костомарова вулиця Суворовська 14-та вулиця – Марка Крейна вулиця Суворовська 15 вулиця – Скліфосовського вулиця Державіна вулиця – Глаубермана вулиця Крилова вулиця – Юзефа Крашевського вулиця Орловська вулиця – Орловська вулиця Восьмого березня узвіз – Віктора Скаржинського узвіз Леваневського глухий кут – Толвінського перевулок Маріїнська вулиця – Омеляновича-Павленка вулиця Олександра Матросова провулок – Валерія Лобановського перевулок Лева Толстого площа – Менделе Мойхер-Сфоріма площа Черепанових 2-й перевулок – Резервний перевулок Вірі Фігнер вулиця – Буковецького вулиця Кібальчича вулиця – Луїджі Іоріні вулиця

Раніше “Одеське Життя” розповідала, що відома вулиця в селищі Котовського в Одесі змінить назву.

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