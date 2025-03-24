Про це повідомляють румунські ЗМІ.

Нагадаємо, увечері 20 березня ворог атакував дронами передмістя Одеси. У місті спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджено багатоповерхівку. Постраждали троє підлітків.

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Президент Romstal Ukraine Василь Онофрейчук повідомив виданню RFI, що російська атака зачепила кілька великих підприємств, наприклад, згорів автосалон площею близько тисячі квадратних метрів з усіма автомобілями, які були всередині.

Серед постраждалих будівель і відділення Romstal, яке відкрилося в Одесі в березні 2008 року. Один із безпілотників залетів у центральну частину магазину. Сила вибуху була така, що все обвалилося. Унаслідок цього знищено магазин і весь товар – опалювальні прилади, котли, радіатори, крани.

У магазині працювало 14 співробітників, усі українці. Ніхто не постраждав, на момент атаки в будівлі нікого не було.

Для відновлення роботи в компанії мають намір орендувати інше приміщення.

«Поки ми будемо щось орендувати в Одесі. Земля наша, вона у власності. Я думаю, що ми побудуємо щось нове, це гарантовано», – розповів Василь Онофрейчук.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що буде на місці зруйнованого дронами дитячого садка на Таїрова.

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