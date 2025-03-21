Про це стало відомо під час постійної комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями Одеської міськради.

Серед місцевих жителів поширюються чутки про можливу забудову території після знесення садка. Директорка департаменту запевнила, що ділянка, на якій розташований дитячий садок, залишиться освітньою зоною.

«Це неправда, це чиїсь фантазії. Ми зараз працюємо над закріпленням земельної ділянки, і там, де земля відведена під освіту – нічого іншого бути не може», – зазначила Олена Буйневич.

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За її словами, зараз триває експертиза будівлі, яка має визначити, чи можливо її укріпити, чи доведеться повністю відновлювати садок.

«Ми чекаємо на висновки експертизи. Зараз вирішується питання, чи підлягає будівля ремонту, чи її доведеться перебудовувати повністю», – пояснила Буйневич.

Вона додала, що на найближчій сесії міської ради планується виділити додаткові 11 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків обстрілу в освітніх установах Одеси.

Нагадаємо, в Одесі в ніч з 18 на 19 лютого російськими дронами було значно пошкоджено дитячий садок на Таїрова, який відвідували 50 дітей. Основний удар припав на територію поруч із фасадом дитсадка, внаслідок удару в будівлі вилетіли всі вікна, пошкоджено одну зі стін.