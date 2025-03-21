Увечері 20 березня Одеса зазнала одного з найпотужніших нальотів російських дронів. У передмісті Одеси спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджено багатоповерхівку. Для цього удару ворог застосував нову тактику.

Як повідомили в мерії Одеси, пошкодження могил зафіксовано на дільницях 64а та 104, 93, де поховання відбувалися переважно з 1974 по 2010 рік.

За попередніми даними понівечено 50 могил, із них, на жаль, 30 зруйновано повністю.

Співробітники продовжують оцінювати масштаби руйнувань.

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що ввечері та сьогодні вранці під ударами ворожих дронів були об’єкти цивільної інфраструктури.

Унаслідок атаки поранення дістали троє 17-річних хлопців. У неповнолітніх діагностовано опіки, їм надано медичну допомогу.

Пошкоджено та зруйновано будівлі двох торговельних центрів, низку магазинів, СТО, автосалон, складські приміщення приватного підприємства, будівлю гіпермаркету та автівки містян.

Внаслідок повторної атаки БпЛа також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.