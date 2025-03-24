Об этом сообщают румынские СМИ.

Напомним, вечером 20 марта враг атаковал дронами пригород Одессы. В городе вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка. Пострадали трое подростков.

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Президент Romstal Ukraine Василий Онофрейчук сообщил изданию RFI, что российская атака задела несколько крупных предприятий, например, сгорел автосалон площадью около тысячи квадратных метров со всеми автомобилями, которые были внутри.

Среди пострадавших зданий и отделение Romstal, которое открылось в Одессе в марте 2008 года. Один из беспилотников залетел в центральную часть магазина. Сила взрыва была такая, что все обвалилось. В результате этого уничтожен магазин и весь товар — отопительные приборы, котлы, радиаторы, краны.

В магазине работало 14 сотрудников, все украинцы. Никто не пострадал, на момент атаки в здании никого не было.

Для возобновления работы а компании намерены арендовать другое помещения.

«Пока мы будем что-то арендовать в Одессе. Земля наша, она в собственности. Я думаю, что мы построим что-то новое, это гарантировано», — рассказал Василий Онофрейчук.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что будет на месте разрушенного дронами детского сада на Таирова.

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