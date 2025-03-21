Кореспондент “Одеського життя” побував на місці чергового терору росіян.
Площа пожеж охопила кілька тисяч кв.м, їх ліквідували 70 рятувальників і понад 20 одиниць техніки.
На ранок усе довкола залито піною.
Вогнем повністю знищено автосалон із майстернею.
На місцях прильотів працюють комунальні служби, власники бізнесу підраховують збитки.
Власниця автосалону Інна розповіла, що коли почалася тривога, в камери відеоспостереження бачили, як прилітають «шахеди». Вони виїхали на місце, але нічого не змогли зробити. Бізнес, якому 17 років, знищено.
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